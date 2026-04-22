STRAVA I UŽAS U ITALIJI! Majka skočila s balkona s troje dece: Jedno se bori za život - Otac u to vreme spavao

Jeziva tragedija potresla je gradić Katancaro na jugu Italije. Žena (46) bacila je svoje troje dece s balkona na trećem spratu zgrade u ulici Via Zanotti Bianco, a zatim je i sama skočila u smrt.

Ona i dvoje mlađe dece, četvorogodišnjak i beba od samo četiri meseca, preminuli su na mestu. Lekari se bore za život šestogodišnje devojčice koja je u kritičnom stanju na intenzivnoj nezi.

Istražitelji rade na rekonstrukciji cele tragedije, a prema prvim informacijama, žena je u ruci držala brojanicu kad su spasilačke službe stigle na mesto tragedije.

Tragedia a Catanzaro. Una donna si butta dal balcone portando con sé i tre figli, tutti piccoli. Solo la bambina di 6 anni è ancora viva, ma in condizioni gravi. pic.twitter.com/v2foW9ywP3 — Tg3 (@Tg3web) 22. април 2026.

Za vreme stravičnog čina, njen suprug spavao je u stanu. Navodno ništa nije čuo, a probudila ga je tek buka s ulice. Kada je sišao, zatekao je stravičan prizor. Policija proverava snimke nadzornih kamera kako bi potvrdili tok događaja.

Gradonačelnik Nikola Fiorita najavio je dan žalosti, rekavši da je grad zatečen. Tragediju je opisao kao posledicu "nevidljive patnje" koja se, kako se čini, pogoršala nakon rođenja najmlađeg deteta.

Porodica nije bila u finansijskim problemima, oba roditelja su radila, a živeli su u mirnoj četvrti. Komšije su ženu opisali kao "povučenu i vrlo religioznu", spominjući "lakše psihičke smetnje", ali nikko nije slutio ovakav ishod.

