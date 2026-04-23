TRAMP POBESNEO! Dao naređenje mornarici: Pucajte i uništite SVE BRODOVE

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp naredio je Ratnoj mornarici SAD da napada i uništava borbene čamce Iranske revolucionarne garde.

Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Naredio sam Ratnoj mornarici Sjedinjenih Država da gađa i uništi bilo koji čamac, bez obzira na to koliko mali bio (njihovi ratni brodovi su SVI, njih 159, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza. Ne sme biti oklevanja. Pored toga, naši 'čistači' mina upravo raščišćavaju tesnac. Ovim putem naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali trostruko jačim intenzitetom! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD J. TRAMP", navedeno je u Trampovoj objavi.

Autor: Iva Besarabić

