MALU MARIJU MAJKA BACILA SA TERASE, PA SKOČILA SA JOŠ DVOJE DECE! Detalji horora u Italiji: Otac je pokušavao sve da ih oživi

Šestogodišnja devojčica Marija, koju je majka bacila sa terase stana u Italiji, pre nego što je sa još dvoje dece u naručju skočila sa visine, i dalje je u kritičnom stanju i lekari se bore za njen život.

Devojčica je primljena u bolnicu juče ujutru, a nakon što ju je majka (46) bacila sa 3. sprata zgrade u ulici Via Zanoti Bjanko u Katancaru, a potom skočila držeći u rukama bebu staru četiri meseca i još jedno dete staro četiri godine.

Majka, beba i mlađe dete su ostali na mestu mrtvi, dok je mala Marija sa jezivim povredama prebačena u bolnicu.

Hitnu pomoć su pozvale komšije, koji su u 5 sati ujutru čuli tresak, a potom ugledali četiri beživotna tela kako leže na pločniku. Beba, detence od četiri godine i majka više nisu davali znake života, samo je mala Marija plitko disala.

Prema informacijama iz istrage, majka je pred zoru probudila decu, obukla ih kao da idu napolje, a potom je izgovorila molitvu. Uzela je brojanicu, jedno dete je izvela i bacila preko terase, a potom je u naručje uzela drugo dvoje i bacila se sa visine.

Kada su policajci stigli na mesto zločina, brojanica joj je i dalje bila obmotana oko ruke.

Otac mališana je bio u stanu za vreme tragedije. On je spavao kada je njegova supruga, iz još nepoznatih razloga, odlučila da ubije decu i sebe. Oca su probudili krici komšija, a muškarac je potom unezveren sjurio niz stepenice i pokušavao da oživi decu, neutešno jecajući.

"Viđali smo decu svako jutro. Ovo je tragedija... Deca su se igrala napolju, davali bismo im slatkiše, ovo je strašno, strašno...", govore komšije u suzama.

Govore da je porodica bila smerna i tiha. Za majku kažu da je bila povučena i veliki vernik. Ističu da je, pre nego što je prestala da radi kako bi odgajala decu, bila direktorka jednog doma za starije u gradu.

Ističu da porodica nije imala finansijske probleme, niti da su upoznati da je bilo disfunkcionalnosti u porodici.

Gradonačelnik Katancara, Nikola Fiorita, kaže da je majka često išla u crkvu i da je bila bliska sa sveštenicima.

"Ovde nije bilo reči o nekoj teškoj porodičnoj situaciji. Zato možemo posumnjati na patnju koja je verovatno nevidljiva", rekao je Fiorita.

Istražitelji nemaju sumnje da je to bio unapred smišljen čin i razmatraju postporođajnu depresiju.

Istraga je i dalje u toku.

Autor: Iva Besarabić