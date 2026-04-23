VRHOVNI VOĐA IRANA GUBI MOĆ: Ajatolah ne vrši centralizovanu vlast kao njegov otac, vlast prelazi na Gardu

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, ne vrši istu centralizovanu vlast kao njegov pokojoni otac Ali Hamnei, već moć prelazi na više komande u Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), piše Njujork tajms.

Modžtaba Hamnei, za razliku od svog oca koji je "imao apsolutnu moć nad svim odlukama o ratu, miru i pregovorima sa SAD, ne igra istu ulogu", a umesto toga, borbeni kolektiv komandanta u Korpusu islamske revolucionarne garde i oni koji su povezani sa njima su "ključni donosioci odluka o pitanjima bezbednosti, rata i diplomatije", nastavlja se u tekstu.

Nekadašnji viši savetnik Mahmuda Ahmadinedžada, Abdolareza Davari rekao je da Modžtaba "upravlja zemljom kao da je direktor odbora".

"On se u velikoj meri oslanja na savete i smernice članova odbora i oni kolektivno donose sve odluke. Generali su članovi odbora", rekao je Davari u telefonskom razgovoru za Njujork tajms.

Direktor za Bliski istok i Severnu Afriku u Čatam Hausu, sa kontaktima u Iranu, Sanam Bakil izjavio je da se novom ajtolahu uglavnom stavljaju na raspolaganje "odluke svršenog čina".

"Modžtaba još uvek nije u potpunosti pod komandom ili kontrolom", rekao je Bakil.

Hamnei se, prema izveštaju Tajmsa, krije otkako su u američko-izraelskim napadima 28. februara ubijeni njegovi roditelji, a on je teško ranjen sa teškim opekotinama i povredama koje su ograničile njegovu sposobnost govora.

Komunikacija sa njim se odvija putem pisanih poruka koje se prenose preko kurira, piše američki list. Prema izveštaju, kombinacija njegovih povreda, bezbednosnih problema i ograničenog pristupa navodno ga je navela da delegira ovlašćenja generalima IRGC-a koji sada dominiraju odlukama o ratnoj strategiji i diplomatiji.

Takođe se navodi da su generali predvodili ključne ratne odluke, uključujući napade na Izrael, zatvaranje Ormuskog moreuza i angažovanje u prekidu vatre i diplomatskim razgovorima sa SAD. Navode se i neslaganja koja i dalje postoje unutar iranskog rukovodstva, uključujući i razgovore sa Vašingtonom, kao i da su generali prevladali nad političkim ličnostima, uključujući i nedavnu odluku o obustavljanju pregovora sa SAD usred tenzija oko pomorske blokade u Ormuskom moreuzu.

Izveštaj o novoj strukturi u Iranu Njujork tajms je zasnovao na intervjuima šest visokih iranskih zvaničnika, dva bivša zvaničnika, dva pripradnika Revolucionarne garde, jednim visokim sveštenikom upoznatim sa unutrašnjim funkcionisanjem sistema i tri osobe koje dobro poznaju Hamneija.

Devet drugih osoba sa vezama sa Gardom i vladom takođe je opisalo komandnu strukturu, i dodaje se da su svi govorili pod uslovom da ne budu imenovani jer su govorili o osetljivim državnim pitanjima.

Autor: Iva Besarabić