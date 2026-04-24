UŽIVO! SVET DRHTI, TRAMP POSLAO 'ZVER' NA IRAN! Haos u Ormuzu ne prestaje: Američki predsednik zapretio saveznicima, čeka se ključni sastanak u Pakistanu!

Rat na Bliskom istoku ušao je u 56. dan.

15:55 Iran šalje glavnog diplomatu u Islamabad – počinje odlučujuća runda?

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči stiže večeras u Pakistan sa delegacijom. Cilj je jasan: razgovori sa pakistanskim posrednicima kako bi se pokušao proboj u pregovorima sa Vašingtonom. Iako se Arakči neće direktno sastati sa Amerikancima, Islamabad veruje da će ovi sastanci otvoriti vrata za drugu rundu direktnih pregovora SAD i Irana.

15:30 Tramp brutalno zapretio NATO saveznicima: Izbacivanje iz pakta i udar na suverenitet!

Iz Pentagona je procureo mejl koji je šokirao Evropu. Predsednik Tramp razmatra suspenziju Španije iz NATO-a jer nije pružila podršku američkim operacijama protiv Irana. Takođe, pod znakom pitanja je i podrška britanskom suverenitetu nad Folklandskim ostrvima. "Vreme besplatne vožnje je završeno", poručuju iz Vašingtona.

15:15 Hezbolah udario na Izrael, Netanjahu uzvratio – Primirje visi o koncu!

Iako je u Beloj kući dogovoreno produženje primirja na tri nedelje, situacija na terenu je kritična. Izrael je presreo rakete lansirane iz Libana i odmah odgovorio vazdušnim udarima na položaje Hezbolaha. "Ovo je očigledno kršenje sporazuma", poručuju iz Tel Aviva, dok libanska strana optužuje Izrael za novu agresiju.

14:50 Treća američka "zver" stigla na Bliski istok!

Nosač aviona USS George H.W. Bush ušao je u vode Indijskog okeana, pridruživši se nosačima "Abraham Linkoln" i "Džerald R. Ford". Sa tri udarne grupe nosača aviona u regionu, SAD gomilaju nezapamćenu vojnu silu dok Pentagon razvija planove za "dinamičko ciljanje" iranskih meta u Ormuskom moreuzu.

14:30 Kina besna na Trampa: "Mi ne šaljemo poklone za rat!"

Peking je oštro odbacio tvrdnje Donalda Trampa da je zaplenjeni iranski brod "Touska" bio "poklon od Kine". Kinesko ministarstvo spoljnih poslova poručuje da su u pitanju normalni trgovinski odnosi i da se protive optužbama bez dokaza. Tramp je prethodno ovaj teret nazvao "strogo poverljivim" i "nimalo lepim".

14:15 Papa Lav XIV moli za mir: "Ne mrzite, poštujte pravo!"

Vrhovni poglavar Katoličke crkve ponovo je apelovao na SAD i Iran da zaustave krvoproliće. Papa je istakao da civili najviše pate i pozvao na "kulturu mira", noseći sa sobom fotografiju ubijenog deteta iz Libana kao simbol stradanja.

12:35 Iran obnavlja međunarodne letove nakon obustave rada usled rata

Aerodrom u Teheranu obnaviće svoje međunarodne letove za Muskat i Istanbul, objavila je danas iranska novinska agencija Tasnim.

Letovi sa teheranskog aerodroma "Imam Homeini" za Muskat i Istanbul trebalo bi da se nastave u nedelju, prenosi Al Džazira.

Iran je počeo sa delimičnim otvaranjem svog vazdušnog prostora i obnavlja letove od 18. aprila u okviru četvorostepenog plana za obnavljanje svakodnevnih usluga.

Prve operacije su započele na istoku zemlje, dok glavna čvorišta kao što je teheranski aerodrom Imam Homeini, ponovo otvorena 20. aprila.

Iran je zatvorio svoj vazdušni prostor nakon američko-izraelskog napada 28. februara.

"Operacije ostaju ograničene, sa restriktivnim radnim vremenom, a potpuno obnavljanje zavisi od bezbednosnih uslova" rekao je šef Aerodromske i vazdušne navigacione kompanije Mohamed Amirani, prenosi Shafaq.

Avio prevoznik Lufthanza potvrdio je obustavu letova za Teheran do 24. oktobra, dok je SalamEr obustavio usluge najmanje do 30. aprila.

Drugi avioprevoznici i dalje izbegavaju iranski vazdušni prostor, prenose mediji.

12:35 Arakči razgovarao sa pakistanskim kolegom Darom i načelnikom generalštaba Munirom

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je danas sa pakistanskim kolegom Mohamadom Išak Darom, i odvojeno sa načelnikom pakistanskog generalštaba o naporima da se primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država produži, prenela je Al Jazeera.

Arakči je sa pakistanskim zvaničnicima razgovarao o "razvoju regiona i problemima povezanim sa prekidom vatre".

Arakči i Dar su razmenili poglede o tekućim diplomatskim naporima Islamabada, odnosno o posredničkoj ulozi između Vašingtona i Teherana.

Dar je istakao važnost dijaloga i rada na tome da se regionalni mir i stabilnost što pre povrate.

Iranski šef diplomatije zahvalio se paskistanskom kolegi na konzistetntnoj i konstruktivnoj ulozi.

11:43 Kompanija "Hapag-Lojd" saopštila da je jedan brod prešao Ormuski moreuz

Kompanija za kontejnerski prevoz Hapag-Lojd saopštila je danas da je jedan od njenih brodiva prošao Ormuski moreuz, ali nije imala nikakve informacije o okolnostima ili vremenu.

"Četiri od prvobitnih šest brodova i dalje se nalaze u Zalivu, nakon što je jednom brodu istekao ugovor o čarteru, pa više ne pripada floti Hapag-Lojda", rekao je portparol kompanije, dodajući da se na ta četiri broda nalazi oko 100 članova posade koji su dobro snabdeveni hranom i vodom, prenosi Rojters.

Hapag-Lojd je vodeća globalna brodarska kompanija u linijskom kontejnerskom prevozu, rangirana kao peta najveća kontejnerska kompanija u svetu, sa sedištem u Hamburgu.

11:43 Kina odbacila Trampovu optužbu da je presretnuti iranski brod bio "poklon od Kine"

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je danas optužbu američkog predsednika Donalda Trampa, da je teretni brod pod iranskom zastavom "Touska", koji su presrele i zarobile američke snage, bio "poklon od Kine".

"Kina se protivi svim optužbama i asocijacijama koje nemaju osnovu u činjenicama. Normalni međunarodni trgovinski odnosi između zemalja ne bi trebalo da budu predmet ometanja i poremećaja", rekao je portparol ministarstva Guo Điakun novinarima u Pekingu, prenosi Rojters.

Izvori iz američke pomorske bezbednosti saopštili su ranije da je kontejnerski brod "Touska" pod iranskom zastavom, koji su američke snage u nedelju zaplenile u Ormuskom moreuzu, verovatno prevozio teret dvostruke namene, koji bi mogla da koristi iranska vojska.

Sjedinjene Američke Države su saopštile da su pucale na iranski teretni brod i da su ga zaplenile, nakon što je pokušao da izbegne njihovu blokadu iranskih luka.

Iranska vojska je saopštila da je zaplenjeni brod putovao iz Kine, i zaklela se na odmazdu zbog "oružane piraterije od strane američke vojske“.

Tramp je u utorak rekao za CNBC da je zaplenjeni brod "imao neke stvari na sebi, što nije bilo baš lepo", i da je bio "možda poklon od Kine" Iranu.

10:11 Tramp suspenduje Španiju iz NATO, a Britance udara tamo gde ih najviše boli! Brutalan mejl iz Pentagona!

Interni imejl Pentagona navodi opcije koje Sjedinjene Države imaju na raspolaganju kako bi kaznile NATO saveznike za koje veruju da nisu podržali američke operacije u ratu sa Iranom. To uključuje suspenziju Španije iz saveza i preispitivanje američkog stava o britanskom suverenitetu nad Folklandskim ostrvima, izjavio je američki zvaničnik za Reuters.

Ove politike su detaljno opisane u dopisu koji izražava frustraciju zbog uzdržanosti ili odbijanja nekih saveznika da Sjedinjenim Državama odobre pristup bazama i pravo preleta (poznato kao ABO - access, basing and overflight) za potrebe rata u Iranu. U imejlu se navodi da je ABO "apsolutni minimum za NATO", dodao je izvor koji je želeo da ostane anoniman.

09:45 Izrael: Presretnute rakete iz Libana, Hezbolah prekršio prekid vatre

Izraelski izvori su danas izjavili da je libanska militantna grupa Hezbolah prekršila sporazum o prekidu vatre, jer je odbrana Izraela presrela rakete koje su lansirane iz pravca Libana.

Sirene su se oglasile u oblasti Štula na severu Izraela nakon lansiranja projektila iz pravca Libana, navela je Izraelska vojska na mreži Iks.

Prema navodima, izraelske snage su presrele rakete i izvele udare na lansirne položaje koji su korišćeni za napad, uključujući i dodatni lanser spreman za ispaljivanje.

Izraelski izvori su naveli i da su tri pripadnika Hezbolaha eliminisana nakon neuspelog pokušaja lansiranja rakete zemlja-vazduh na avion stranog ratnog vazduhoplovstva.

Takođe je saopšteno da su u dva odvojena slučaja lansirane rakete i eksplozivna bespilotna letelica ka izraelskim vojnicima koji su delovali južno od prednje linije u južnom Libanu.

Izraelska strana je ocenila da te akcije predstavljaju "očigledno" kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Izraelski ratni avioni izveli su danas nove napade na južni Liban, samo nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio tronedeljno produženje prekida vatre između Izraela i Hezbolaha, prenela je Al Džazira, pozivajući se na izveštaje lokalnih medija.

Dva napada su ciljala grad Tulin, dok je poseban napad pogodio Kirbet Selm, prenosi "Liban 24" i dodaje da je predgrađe Tulina takođe granatirano artiljerijom.

08:37 Papa Lav pozvao SAD i Iran da nastave mirovne pregovore

Papa Lav XIV pozvao je Sjedinjene Američke Države i Iran da nastave mirovne pregovore usmerene na okončanje rata, upozoravajući da zbog tog sukoba strada civilno stanovništvo Irana.

Papa je, tokom povratka iz obilaska četiri afričke zemlje, rekao da podstiče nastavak dijaloga i napore svih strana da promovišu mir, uklone pretnju rata i poštuju međunarodno pravo, ističući da se zalaže za "kulturu mira, a ne mržnje i podela".

U papinoj izjavi je navedeno da su njegovi komentari usledili nakon kritika američkog predsednika Donalda Trampa, koji je, prema tekstu, napao papu zbog njegovih stavova o američko-izraelskoj vojnoj operaciji u Iranu.

Papa je, takođe, rekao da sa sobom nosi fotografiju muslimanskog deteta iz Libana koje je, kako je naveo, ubijeno u poslednjoj fazi rata, dodajući da je to za njega simbol stradanja civila.

08:20 SAD razvijaju planove za nove udare na Iran: Ovo su primarne mete!

Američki vojni zvaničnici razvijaju nove planove za moguće napade na iranske kapacitete u oblasti Ormuskog moreuza u slučaju da propadne prekid vatre sa Iranom, navelo je više izvora.

Prema tim navodima, razmatraju se opcije "dinamičkog ciljanja" iranskih kapaciteta u i oko Ormuskog moreuza, južnog dela Arapskog zaliva i Omanskog zaliva, uključujući male brze čamce, plovila za postavljanje mina i druga sredstva koja se smatraju asimetričnim kapacitetima Irana, preneo je CNN.

08:13 Otkriveno zdravstveno stanje Modžtabe Hamneija

Modžtaba Hamnei služi više kao "predsednik upravnog odbora" nego kao stvarni vođa Islamske republike, dok članovi Iranske revolucionarne garde deluju kao "članovi tog odbora", izvestio The New York Times, pozivajući se na izvore u Iranu, uključujući dva bivša visoka zvaničnika, dva člana Revolucionarne garde, jednog visokog zvaničnika upoznatog sa radnim okruženjem, devet izvora povezanih sa Revolucionarnom gardom i još tri osobe opisane kao "ljudi koji dobro poznaju" vrhovnog vođu Hamneija.

06:53 Iranski lideri odbacili Trampove tvrdnje o unutrašnjim podelama

Predsednik Irana Masud Pezeškijan i predsednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Kalibaf odbacili su sinoć tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o unutrašnjim previranjima u Iranu, rekavši da u toj zemlji nema podele na sledbenike tvrde i umerene linije.

"U Iranu nema sledbenika tvrde ili umerene linije", navodi se u saopštenju zvaničnika i ističe da su svi oni "Iranci i revolucionari", preneo je Skaj njuz.

Ovakav stav ponovio je i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je na društvenim mrežama napisao da su svi Iranci ujedinjeni, više nego ikad ranije.

Tramp je ranije na društvenim mrežama objavio da u Iranu postoje različite frakcije koje se bore između sebe, tako da mu je "veoma teško da proceni ko je njihov lider".

06:33 Tramp materijale nađene u zaplenjenom kineskom brodu nazvao "strogo poverljivim"

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u četvrtak da ne može da otkrije konkretne materijale pronađene u brodu koji je u ponedeljak presretnut iz Kine u Iran, nazivajući ih "strogo poverljivim".

"Da, bilo je stvari tamo, ali to je strogo poverljivo", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, dodajući: "Imamo mnogo toga što smo dobili".

Na pitanje da li je ljut na Kinu zbog pokušaja kršenja američke blokade iranskih luka, Tramp je rekao "ne", dodajući da SAD rade "isto sa drugim zemljama".

Tramp je nastavio da upozorava Iran da ne baca mine u Ormuskom moreuzu, nazivajući to "veoma glupom stvari".

06:30 Šta je poznato oko postignutog primirja Libana i Izraela?

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je učešće predsednika SAD u posredovanju između Izraela i Libana "omogućilo" produženje prekida vatre i izrazio optimizam u pogledu izgleda za mir. Rubio je takođe rekao da su i Izrael i Liban žrtve Hezbolaha, dodajući: "Narod Libana zaslužuje da živi u zemlji koja je mirna i prosperitetna".

Dok su se diplomatski razgovori odvijali u Beloj kući u četvrtak, Hezbolah, koji podržava Iran i Izrael su razmenili napade. Hezbolah je lansirao rakete prema severnom Izraelu, prema lokalnim medijima, a izraelska vojska je saopštila da je presrela nekoliko lansiranja raketa ispaljenih iz Libana na izraelsku teritoriju.

Nakon njegovih komentara ranije danas o ratu u Iranu, Tramp je upitan o uticaju na cene gasa. Predsednik je rekao da Amerikanci mogu očekivati da će potrošiti više novca "još neko vreme". Predsednik je ponudio malo jasnoće o vremenskom okviru za okončanje rata sa Iranom.

Govoreći o vestima o vojniku američkih specijalnih snaga koji je uhapšen zbog navodnog klađenja na hvatanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Tramp je izrazio zabrinutost zbog rastućeg trenda klađenja na geopolitičke događaje. Svet je "postao neka vrsta kazina", rekao je Tramp.

06:27 SAD "ne bi želele da utiču" na iranske fudbalere na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da SAD "ne bi želele da utiču na [iranske] sportiste" koji žele da učestvuju na predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu ovog leta.

Iran će igrati protiv Novog Zelanda, Egipta i Belgije, pri čemu će dve utakmice biti domaćini u Los Anđelesu, a druga u Sijetlu. Međutim, u sredu su se pojavili izveštaji da američki specijalni izaslanik Paolo Zampoli, izaslanik Trampa, pokušava da zameni Iran Italijom, koja se nije kvalifikovala.

Kada je zamoljen da pojasni, Zampoli je za CNN rekao da je predložio ideju Trampu i predsedniku FIFA Đaniju Infantinu, dodajući da je, koliko on razume, Iran ne planira da učestvuje. Iako rat izaziva očigledne komplikacije, Iran je naznačio da želi da bude uključen u turnir i radi na načinima da to učini bezbedno.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da SAD nisu zabranile učešće Irana na turniru: "Problem sa Iranom ne bi bili njihovi sportisti. Bio bi to neki drugi ljudi koje bi [oni] želeli da povedu sa sobom - od kojih neki imaju veze sa IRGC-om. Možda im nećemo moći dozvoliti", rekao je Rubio novinarima u Ovalnom kabinetu u četvrtak, misleći na Korpus islamske revolucionarne garde, elitno krilo iranske vojske. Dodao je da su svi izveštaji o tome da je Iran zamenjen Italijom samo spekulacija. Na Iranu je da odluči da li će sportisti doći u SAD ili ne, rekao je Rubio.

- Ono što ne mogu da dovedu je gomila terorista IRGC-a u našu zemlju i da se pretvaraju da su novinari i sportski treneri - nastavio je.

06:15 "Produženi prekid vatre u Libanu nije 100%"

Produženo prekid vatre u Libanu "nije 100 odsto", prema rečima izraelskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Denija Danona, koji je rekao da se pita da li je libanska vlada sposobna da sprovede primirje u južnom Libanu, gde deluje Hezbolah, koga podržava Iran.

- Moram biti iskren. Znate, libanska vlada nema kontrolu nad Hezbolahom, a Hezbolah šalje rakete pokušavajući da sabotira prekid vatre. A Izrael, mi moramo da uzvratimo. Svaki put kada vidimo pretnju, preduzimamo akciju - rekao je Džimu Skiutu sa CNN-a.

Produženje prekida vatre usledilo je nakon današnjih pregovora u Beloj kući između libanskih i izraelskih diplomata.

Danon je rekao da je sporazum bolji nego što je postojao ranije: "To je znatno bolja situacija. Nije 100%. Nadam se... da ću videti da je libanska vojska zapravo u stanju da sprovede i sprovede ovaj prekid vatre".

06:05 Trampova "zver" stigla na Bliski istok

Nosač aviona USS George H.W. Bush sada je stigao u područje odgovornosti američke Centralne komande, čime je postao treći nosač aviona koji se nalazi na Bliskom istoku tokom krhkog primirja u ratu s Iranom.

"Buš" se sada nalazi u Indijskom okeanu, prema objavi vojne komande na društvenim mrežama. USS Abraham Lincoln je smešten u Arapskom moru, dok je USS Gerald R. Ford u Crvenom moru.

USS George H.W. Bush, koji je napustio matičnu luku u Norfolku u saveznoj državi Virdžinija krajem marta, prvo je prešao Atlantski okean, a zatim napravio neuobičajen potez skretanjem ka jugu i plovidbom oko Rta dobre nade, pre nego što je krenuo ka vodama Bliskog istoka.

06:00 Libanski i izraelski ambasadori zahvalili Trampu na "istorijskom“ trenutku

Govoreći pored Trampa u Ovalnom kabinetu, izraelski ambasador u SAD Jehiel Lajter rekao je da Izrael i Liban „nikada nisu bili jedno uz drugo više nego danas“, prenosi AP.

Lajter je zahvalio Trampu i potpredsedniku Džej Di Vensu na danu za koji je rekao da je decenijama u nastajanju.

"Nastavićemo dalje, radeći na miru. Nadajmo se da ćemo ga dobiti što je pre moguće“, rekao je.

Libanska ambasadorka u SAD Nada Hamadeh Moavad zahvalila je Trampu što je predsedavao „ovim istorijskim trenutkom“. Dodala je: „Mislim da uz vašu pomoć, uz vašu podršku, možemo ponovo učiniti Liban velikim.“

06:00 Tramp: Prekid vatre između Izraela i Libana biće produžen

Tramp kaže da će prekid vatre između Izraela i Libana biti produžen za 3 nedelje.

Izjava dolazi nakon što su se predstavnici obe zemlje sastali u Beloj kući u četvrtak, prenosi AP.

Sastanak je „prošao veoma dobro“, rekao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. „Sjedinjene Države će sarađivati sa Libanom kako bi mu pomogle da se zaštiti od Hezbolaha.“

Tramp je rekao da će u „bliskoj budućnosti“ ugostiti izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua i libanskog predsednika Džozefa Auna u Beloj kući.

Desetodnevni prekid vatre objavljen je 16. aprila, čime su pauzirane borbe između Izraela i militantne grupe Hezbolah.

