EU finalizovala istorijski zajam: 90 milijardi evra podrške Ukrajini za budžet i odbranu

Savet Evropske unije usvojio je danas poslednji ključni zakonski akt koji omogućava aktivaciju masovnog zajma od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini.

Ovaj paket, koji je prvobitno dogovoren na sastanku Evropskog saveta u decembru 2025. godine, sada je spreman za operativnu upotrebu, a prve isplate se očekuju već u drugom kvartalu 2026. godine.

Sredstva su namenjena pokrivanju najhitnijih budžetskih potreba Kijeva, kao i značajnom jačanju odbrambenih industrijskih kapaciteta zemlje tokom 2026. i 2027. godine.

Finansiranje putem tržišta kapitala i ruske reparacije



Ono što ovaj zajam čini specifičnim jeste način na koji će biti finansiran i vraćen. Prema usvojenim izmenama višegodišnjeg finansijskog okvira EU:

Izvor sredstava: EU će se zadužiti na tržištima kapitala koristeći budžetski „headroom“ (razliku do gornje granice sopstvenih sredstava) kao garanciju.

Otplata: Planirano je da zajam bude otplaćen iz budućih reparacija koje Rusija duguje Ukrajini.

Raspodela sredstava: Fokus na vojnu industriju

Ukupan iznos od 90 milijardi evra biće podeljen u dve ključne kategorije:

30 milijardi evra za makroekonomsku podršku (budžetska stabilnost i javne usluge).

60 milijardi evra za razvoj odbrambene industrije. Ova sredstva će omogućiti Ukrajini nabavku vojne opreme od proizvođača iz Ukrajine, EU, zemalja EFTA-EEA, kao i određenih trećih zemalja koje ispunjavaju bezbednosne standarde.

Već u toku 2026. godine, Ukrajini će postati dostupno 45 milijardi evra, od čega je skoro 28,3 milijarde namenjeno isključivo vojnim potrebama.

Strogi uslovi i „pojačana saradnja“

Isplata sredstava biće strogo uslovljena napretkom Ukrajine u ključnim reformama. Kijev mora pokazati opredeljenost ka vladavini prava i borbi protiv korupcije.

Zakonodavni okvir je usvojen kroz proceduru „pojačane saradnje“ u kojoj učestvuju 24 države članice, čime je osigurano da pomoć nesmetano teče uprkos unutrašnjim političkim izazovima unutar Unije.

Poruka iz Brisela

Ministar finansija Kipra, Makis Keravnos, čija zemlja trenutno predsedava Savetom, naglasio je važnost ovog trenutka:

„Ovim smo zaokružili sve elemente potrebne za početak isplata. EU ostaje nepokolebljiva u svojoj podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, pružajući joj sredstva koja su ključna za održavanje države i odbranu u najtežim trenucima.“

Ovaj paket dolazi kao dopuna već postojećem „Instrumentu za Ukrajinu“ (Ukraine Facility), čime se osigurava predvidljivo i stabilno finansiranje države u naredne dve godine.

