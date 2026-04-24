Nakon samita na Kipru oglasili se Ursula fon der Lajen i Zelenski - doneli važne odluke!

Dana 23. aprila, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski održali su trilateralni sastanak u Nikoziji, pre neformalnog sastanka šefova država ili vlada EU.

Nakon odluke Evropskog saveta iz decembra da Ukrajini obezbedi zajam za podršku od 90 milijardi evra za 2026. i 2027. godinu, predsednici su pozdravili usvajanje zajma od strane suzakonodavaca 23. aprila. Zajam za podršku Ukrajini osiguraće da Ukrajina može da ispuni svoje hitne budžetske i odbrambene potrebe, omogućavajući zemlji da ostane otporna suočena sa stalnim ruskim napadima. Predsednici su naglasili važnost brze implementacije zajma i izrazili očekivanje da prva isplata bude u drugom kvartalu. Takođe su pozvali treće zemlje da pomognu u premošćivanju preostalih praznina u finansijama Ukrajine.

Predsednici su pozdravili usvajanje 20. paketa sankcija. Ove sankcije imaju za cilj smanjenje ruskih prihoda od energije, ograničavanje njenog bankarskog sistema i suzbijanje operacija „flote u senci“. Predsednici su podvukli neophodnost primene daljeg pritiska na Rusiju kako bi obustavila svoju agresiju i uključila se u smislene pregovore ka miru.

Predsednici su pohvalili značajan napredak koji je Ukrajina postigla na svom putu pridruživanja EU. Pozvali su na otvaranje pregovaračkih klastera bez odlaganja. Dalje, predsednici su pozdravili nedavno usvajanje neophodnih zakona od strane ukrajinskog parlamenta koji će otključati dalja sredstva u okviru Instrumenta za Ukrajinu (Ukraine Facility). Istakli su reformski napredak koji je Ukrajina do sada postigla pod izazovnim okolnostima i pozvali na dalje napore.

Predsednici su ponovo potvrdili posvećenost Unije da, u koordinaciji sa međunarodnim partnerima, podrži Ukrajinu u hitnoj popravci i obnovi njene energetske infrastrukture i jačanju otpornosti njenog energetskog sistema s obzirom na predstojeću zimu. Uoči 40. godišnjice černobiljske katastrofe, predsednici su podsetili na važnost nuklearne sigurnosti i bezbednosti u Evropi i pozvali Rusiju da prekine napade i okupaciju nuklearnih objekata u Ukrajini.

Na kraju, predsednici su pozdravili najavu sastanka na visokom nivou Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske dece, čiji su zajednički domaćini EU, Ukrajina i Kanada, a koji će se održati 11. maja u Briselu.