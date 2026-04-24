Benjamin Netanjahu hitno OPERISAN: Izraelskom premijeru odstranjen maligni tumor, oglasio se direktno iz bolnice

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je danas da je uspešno operisan nakon što su lekari otkrili da boluje od raka prostate. Vest o njegovom zdravstvenom stanju držana je u strogoj tajnosti zbog ratnog stanja u regionu, ali je Netanjahu odlučio da prekine tišinu.

On se oglasio putem društvene mreže Iks (X), gde je potvrdio da su mu lekari tokom operacije prostate otkrili maligni tumor, ali da je on sada u potpunosti odstranjen.

- Osećam se dobro! Lekari su mi tokom zahvata otkrili maligni tumor od kojeg sada više nema ni traga - poručio je Netanjahu, prenosi BBC.

Krio bolest zbog Irana

Netanjahu je priznao da je vest o dijagnozi namerno odlagao kako bi sprečio neprijatelje da iskoriste njegovu slabost u jeku sukoba na Bliskom istoku.

- Želeo sam da odložim objavljivanje svog zdravstvenog stanja zbog rata sa Iranom, kako Teheran ne bi širio još više lažne propagande protiv Izraela - istakao je premijer.

Nastavlja sa terapijom

Iako je hirurški zahvat bio uspešan, izraelski lider je potvrdio da će morati da prođe kroz dodatne medicinske tretmane.

- Kada dobijem informacije o potencijalnoj opasnosti, želim odmah da se suočim sa njom. To važi i za mene lično, i za Izrael - napisao je on, dodajući da je nakon nekoliko zahvata odlučio da nastavi sa propisanom terapijom.

