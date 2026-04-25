Iran tvrdi: Veći deo raketnih kapaciteta zemlje još nije iskorišćen

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hassan Ammar

Ministarstvo odbrane Irana saopštilo je da značajan deo raketnih kapaciteta te zemlje još nije iskorišćen.

Portparol tog ministarstva Reza Talaei-Nik naveo je da su oružane snage zadržale dominaciju nad nebom tokom operacija i da zemlja proizvodi više od 1.000 vrsta oružja na domaćim proizvodnim linijama, preneo je danas iranski Press TV.

Prema njegovim rečima, odbrambeni kapacitet je rezultat više od 25 godina ulaganja, a proizvodnja se nastavlja i u slučaju oštećenja pojedinih objekata.

U sistemu učestvuje oko 9.000 kompanija koje sarađuju sa vojskom i iranskim Ministarstvom odbrane.

Zvaničnik je ocenio da je zatvaranje Ormuskog moreuza postalo sredstvo za ostvarivanje ciljeva Irana, navodeći da su oružane snage više puta primorale protivničke snage na povlačenje u Omanskom zalivu.

Talaei-Nik je, takođe, ukazao na masovnu podršku stanovništva, ističući da se više od 30 miliona ljudi registrovalo za nacionalnu kampanju podrške, što je ocenio kao presedan u globalnim razmerama.

Autor: Marija Radić

