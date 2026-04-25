Drama u Španiji! Deca ostala da vise na 90 metara visine nakon pucanja sajle! (VIDEO)

Dvoje dece povređeno je tokom jezive nesreće na popularnoj vožnji u zabavnom parku u Sevilji, kada je tokom ekstremne atrakcije tipa "katapult" pukla sajla dok su se nalazili oko 90 metara iznad zemlje, usled čega je došlo do udara u konstrukciju vožnje.

Naime, kako prenose strani mediji, a kako se može videti po snimcima sa mreža, deca su ostala zaglavljena u kapsuli na visini od 90 metara, dok je vožnja udarala u noseće stubove. Kako se dodaje, kapsula se kretala brzinom od oko 160 km/h kada je jedna od dve sajle pukla naočigled posmatrača, koji su krenuli da vrište od prizora.

Vožnja se odvijala u oblasti atrakcija nazvanoj Calle del Infierno, što se prevodi kao "Ulica pakla".

Efectivos de la Policía Nacional y Protección Civil rescatan a los usuarios de la atracción Superman en la Feria de Sevilla tras romperse un cable. El incidente en la Calle del Infierno se salda con dos menores heridos y la estructura precintada.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/f7BixENEoI — DK 1250 (@dk1250) 25. април 2026.

Stravičan prizor i povređeni posmatrači

Još dve osobe su takođe povređene kada su ostaci pali na zemlju sa polomljene vožnje.

- Četiri osobe su lakše povređene i zbrinute na licu mesta, iako su dve osobe na vožnji kasnije prebačene u medicinski centar. Područje je obezbeđeno nakon spasavanja uz pomoć radnika Civilne zaštite. Lokalna policija je odmah izvršila pregled dokumentacije, a Nacionalna policija preuzima istragu - rekao je portparol španske službe za vanredne situacije.

O vožnji i stepenu opasnosti

Kapsula, koja katapultira korisnike, namenjene je za dve osobe, a poenta atrakcije jeste da par "baci" na preko 90 metara u vazduh brzinom do 160 km/h koristeći sistem opružnog pogona ili elastičnih kablova. Korisnici prilikom vožnje dožive intenzivno ubrzanje, sile do 5G, privremeno bestežinsko stanje i dramatičan vertikalni uspon velikom brzinom, nakon čega sledi odskok.

Nije odmah bilo jasno ko su bile druge dve žrtve osim dece u kapsuli.

Seviljski sajam je nedeljni prolećni festival sa ogromnim vašarištem sa preko 1.000 šatora gde meštani piju i igraju. Nastao je 1847. godine kao poljoprivredni i stočarski sajam.

Autor: A.A.