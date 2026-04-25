Papa planira susret sa žrtvama seksualnog zlostavljanja: Evo kad planira da poseti Španiju

Papa Lav 14. želi da se sretne sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u španskoj katoličkoj crkvi tokom predstojeće posete Španiji, naveli su izvori upoznati sa posetom čija agenda još nije zvanično objavljena, prenosi danas list El Diario.



Kako se navodi, papa želi da se privatno sastane sa predstavnicima udruženja žrtava u apostolskoj nuncijaturi u Madridu, gde će boraviti tokom posete Madridu, pre nego što poseti Barselonu.

Papa će u poseti Španiji boraviti od 6. do 9. juna. Iako Vatikan obično ne objavljuje ovakve događaje, papini sastanci sa udruženjima žrtava zlostavljanja tokom njegovih putovanja postali su stalna praksa još od Benedikta 16., a koju je formalizovao i papa Franja, navodi list.

Kako navodi španski list, udruženja žrtava već mesecima pokušavaju da pronađu termin u papinom rasporedu za održavanje ovog sastanka, a njihove napore podržao je madridski kardinal Hose Koba.

Predstavnici Episkopske konferencije se nikada nisu sastali sa žrtvama pedofilije unutar crkve, iako su u brojnim prilikama, udruženja zahtevala sastanak sa njima kako bi biskupi mogli da čuju njihove zahteve i, pre svega, njihove probleme. Do sada je održan samo jedan susret žrtava pedofilije sa predstavnicima crkve u sedištu Španske episkopske konferencije.

Kako je podsetio El Diario, tada su žrtve zlostavljanja morale da čekaju u hodnicima, jer pres-sala nije bila otvorena za novinare. Od tada je bilo mnogo obećanja o sastancima, a održani su i protesti tokom kojih su žrtve zlostavljanja tražile pravdu i reparacije.

Prošle godine, crkvene kancelarije u Španiji su primile 93 nova izveštaja o seksualnom zlostavljanju dece, čime je ukupan broj prijava primljenih u poslednjih pet godina porastao na 1.131, koje uključuju ukupno 1.000 navodnih počinilaca, dodaje El Diario.

Autor: D.Bošković