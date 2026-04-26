LAVROV POSLAO PORUKU VAŠINGTONU: Pronađite rešenje za Ormuz, a onda i za Ukrajinu!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Pavel Bednyakov ||

Za Sjedinjene Američke Države je ključno da brzo pronađu rešenje za situaciju oko Ormuskog moreuza, a zatim i da brzo smisle nešto za ukrajinsku krizu, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Šta je njima (SAD-u) važno? Žele da brzo smisle neku vrstu rešenja za Ormuski moreuz, a zatim isto tako brzo da smisle nešto u vezi sa ukrajinskom krizom", rekao je Lavrov novinskoj agenciji Vesti.

Dana 15. marta, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov je objavio da su pregovori o Ukrajini obustavljeni, a da se Sjedinjene Države fokusiraju na druga pitanja.

Sledećeg dana je napomenuo da Rusija čeka novu rundu razgovora o ukrajinskom sukobu, ali da mesto i vreme još nisu određeni, iz očiglednih razloga, podseća agencija RIA Novosti.

Autor: D.S.

