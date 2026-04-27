Ruska vojska žestoko udarila na Sumi: 150 napada u jednom danu, pogođeni bolnica i energetska mreža

Ruske snage su u protekla 24 sata izvele intenzivne napade na oblast Sumi, tokom kojih je zabeleženo oko 150 udara na različita naselja. Prema informacijama koje prenosi Ukrinform, pozivajući se na Nacionalnu policiju Ukrajine, u ovim napadima život su izgubile dve osobe, dok je više civila povređeno.

U opštini Bilopolje, prilikom napada drona, poginula su dvojica muškaraca starosti 48 i 53 godine, a tom prilikom su oštećeni i stambeni objekti. Ruska vojska je tokom ovih operacija koristila širok spektar naoružanja, uključujući vođene avionske bombe, artiljeriju, minobacače i različite tipove bespilotnih letelica.

Osim civilnih žrtava, zabeležena je velika šteta na infrastrukturi. U opštini Romni povređena je jedna osoba, a oštećeni su objekti transportne i energetske mreže, zdravstvena ustanova, kao i pet privatnih kuća. Slična situacija zabeležena je i u samom gradu Sumi, gde su ranjene dve osobe, a oštećenja su pretrpeli benzinska stanica, vozila i deset porodičnih kuća. Napadi nisu zaobišli ni opštinu Šostka, gde je takođe pogođena benzinska stanica.

Na svim lokacijama koje su bile meta napada, policijske i pirotehničke ekipe izvršile su uviđaje. Prikupljeni su dokazi o materijalnoj šteti i stradanju civila, koji će se, prema navodima ukrajinskih vlasti, koristiti u dokumentovanju ratnih zločina počinjenih tokom ovog sukoba.

Autor: D.S.