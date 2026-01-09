Rusija napada Kijev i Lavov: Odjekuju eksplozije, hitne službe na terenu

Ruske snage su večeras izvršile udar na Kijevsku i Lavovsku oblast Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.

U ruskom napadu pogođen je infrastrukturni objekat u Lavovskoj oblasti na zapadu Ukrajine, saopštio je večeras regionalni guverner Maksim Kozicki na Telegramu.

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij saopštio je večeras da su se čule eksplozije u gradu tokom uzbune zbog vazdušne opasnosti, prenosi Ukrinform.

"Nakon što je u Lavovu objavljena uzbuna za vazdušnu opasnost, čula se serija eksplozija. Sada saznajemo šta se tačno dogodilo, da li se radilo o udarima i u kojem području. Sarađujemo sa svim službama“, navodi se u izveštaju.

Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine izvestile su da je trenutno glavni talas napada neprijateljskih udarnih dronova usmeren na Kijevsku oblast i prestonicu Kijev.

U Darnickom okrugu Kijeva, ruski dron se srušio u dvorištu stambene zgrade, na Telegramu je objavio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

"U okrugu Darnica, bespilotna letelica se srušila u dvorištu stambene zgrade. Prodavnica pored zgrade je delimično oštećena“, navodi se u izveštaju.

Nema požara niti povređenih, rekao je Kličko.

On je takođe izvestio da je požar izbio u nestambenoj zgradi u Dnjeparskom okrugu kao rezultat pada ostataka bespilotne letelice, kao i u u stambenoj zgradi u Pečerskom okrugu.

Hitne službe su na putu ka mestu događaja, navodi Ukrinform.

pročitajte još Noćni napad na Ukrajinu: Rusi balističkim raketama gađali Krivi Rog

Autor: Marija Radić