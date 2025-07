ZAVIJALE SIRENE CELU NOĆ! Rusija izvela strahovite udare na Kijev i druge gradove! Više grupa jurišnih dronova obrušilo se na Ukrajinu!

Tri osobe su povređene, zgrade i automobili su oštećeni, a izbili su i požari kao rezultat napada dronovima na Kijevsku oblast, izvestio je Ukrinform, pozivajući se na Mikolu Kalašnjika, načelnika regionalne vojne administracije.

- Nažalost, tri osobe su povređene usled neprijateljskog napada dronom u Višgorodskom okrugu. Pogođeno je jedno mirno naselje u Kijevskoj oblasti. Muškarac star 35 godina zadobio je rane od gelera po leđima, rukama i nogama. Žena stara 79 i muškarac star 75 godina pretrpeli su akutnu stresnu reakciju. Medicinska pomoć im je ukazana na licu mesta - navodi se u objavi na Telegramu.



Takođe, prema navodima administracije, pogođena su dva stambena bloka. Požar je uništio četiri garaže i jedan automobil, dok su još tri automobila parkirana napolju oštećena. Prijavljen je i požar u skladištu. Nekoliko domaćinstava i pomoćnih objekata je oštećeno.

Starija žena, rođena 1938. godine, izvučena je iz ruševina svoje oštećene kuće. Administracija je najavila da će dodatni detalji o napadu biti objavljeni kasnije. Rusija je tokom noći u nedelju lansirala više grupa jurišnih dronova na Ukrajinu, piše Ukrinform.

