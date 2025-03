NEZAPAMĆENI HAOS U UKRAJINI! Više od 20 dronova se obrušilo na grad! Sirene zavijale celu noć! Kuće, restorani i hoteli u PLAMENU (FOTO+VIDEO)

Grad je do sada bio česta meta pojačanih ruskih napada.

U napadu ruskog drona 28. marta četiri osobe su poginule, a najmanje 21 povređena u gradu Dnjepru, što je izazvalo veliki požar u kompleksu hotela i restorana, kao i 11 privatnih rezidencija.

So last night we went out in Dnipro to just say goodbye to a volunteer who was heading home, when the area around the restaurant came under heavy drone attack. I could hear seven just in my vicinity.



We have to remember that Putin wants this to go out into the media and look… pic.twitter.com/G8vdYtvBn2 — Shaun Pinner (@olddog100ua) 29. март 2025.

Regionalni guverner Serhij Lisak rekao je da su troje ranjenih u kritičnom stanju.

Više od 20 dronova gađalo je grad, iako je većina oborena. U napadu je oštećeno nekoliko zgrada, navode lokalne vlasti. Više od 150 radnika hitne pomoći i 40 jedinica upućeno je na mesto napada.

Another scene from Dnipro tonight as Russians openly massacre the civilian population, striking homes, shopping areas, a large hotel, restaraunts.



Meanwhile, Europeans stand aside, enjoying fucking cafes and fucking IKEA, despite knowing Russians are coming for them next. pic.twitter.com/zuV4f0zHTM — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 28. март 2025.



Dnjepar, četvrti po veličini grad u Ukrajini, služio je sve vreme kao ključno logističko i humanitarno središte tokom trajanja rata. Grad je bio česta meta pojačanih ruskih napada.

To understand Russian culture, understand that Russians just targeted a crowded modern riverside resort in the ciry of Dnipro, on a beautiful spring evening, Friday, when families are gathered for dinner.



Many dead kids, parents, people. pic.twitter.com/IHnRWHsEvD — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 28. март 2025.



Ukrajina je već pristala na potpuno 30-dnevno primirje koje su predložile SAD, rekavši 11. marta da je Kijev spreman da preduzme takav korak ako i Rusija pristane na uslove. Rusija je do sada odbijala.



- Prema našim saznanjima, u Dnjepru ima četvoro mrtvih. Broj povređenih se povećava. Trenutno ih ima 15. Troje ih je u teškom stanju. Četiri meštana će se oporaviti od onoga što su prošli kod kuće. Ostali ostaju u bolnici - napisao je Lisak u prvim trenucima napada. Ubrzo je Lisak pojasnio da je broj povređenih porastao na 19, preneo je Ukrinform.

The russians created a hell in Dnipro last night.



We would like to remind you that local authorities have so far reported four dead and 19 injured. High-rise buildings and the Bartolomeo hotel and restaurant complex were damaged.



And no, it's not time to lift the sanctions.

And… pic.twitter.com/mbbNsF4aqg — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) 29. март 2025.



- Zbog večerašnjeg napada u Dnjepru oštećeno je nekoliko višespratnica. Požari su izbili u skoro desetak privatnih kuća. Zapalile su se garaže i autoservis - dodao je on i napomenuo da su spasioci uspeli da obuzdaju požar u hotelsko-ugostiteljskom kompleksu.



Kako je saopšteno, eksplozije su potresle Dnjepar tokom napada dronom. Prema rečima Lisaka, požar velikih razmera izbio je u restoranskom kompleksu. Zapalile su se i višespratnica i okolne kuće.

Autor: D.B.