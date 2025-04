(VIDEO) GORI KIJEV! Ruske balističke rakete se obrušile na ukrajinsku prestonicu, pa udarile na jug: Panika u NATO zemlji, BORBENI AVIONI U VAZDUHU

Ruske rakete obrušile su se rano jutros na ukrajinsku prestonicu Kijev, a na nekoliko mesta izbili su požari, dok stanovnici Kijeva utočište nalaze u gradskim metroima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvestio je o povređenima i brojnim požarima. Poljska je podigla avione za sve.

Kako Kijev post prenosi navode lokalnih medija, udari rakete zabeleženi u distriktima Darnicki, Solomjanski i Obolon, izazvavši požare i intervencije medicinskih ekipa.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Ukrainian sources report that an Iskander-M ballistic missile struck a store in Kyiv, causing extensive damage in the Obolon district, including a large crater and destroyed buildings.



The Russian attack, part of a broader overnight offensive, involved UAVs, Caliber… pic.twitter.com/HKcpQ0QZFB — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 06. април 2025.



- Medicinska ekipa je na putu i odgovoriće na pozive iz disktrikta Darnicki - napisao je na Telegramu kijesvki gradonačelnik Vitalij Kličko i dodao da napad na grad i dalje traje.

On se potom ponovo oglasio i naveo da su medicinski radnici poslati i u disktrikt Obolon.

- Medicinski timovi stižu u distrikt Obolon nakon poziva u pomoć - potvrdio je Kličko.



U Kijevu izbilo nekoliko požara

Timur Tkačenko, šef Vojne uprave za grad Kijev, objavio je da su nakon neprijateljskih napada izbili požari u distriktima Darnicki i Obolon.

- Spasioci su već na putu - poručio je Tkačenko na Telegramu.

Early Sunday morning in Kyiv...

21st century...

Kyiv residents hide in underground station from terrorist attack by a crazy neighbour



The world does not care. pic.twitter.com/9UkPaSqLM3 — Xenta (@Xenta777) 06. април 2025.

Navodi se da je raketnom napadu prethodio udar ruskih dronova, a da snage protivvazdušne odbrane (PVO) dejstvuju i u gradu Kijevu i na području cele Kijevske oblasti.



Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz kijevskog metroa u kojem su stanovnici ukrajinske prestonice pronašli sklonište od najnovijih ruskih napada.



Ukrinform prenosi da su iz distrikta Darnicki u bolnicu odvezene tri žrtve ruskog raketnog udara.

Rusi napali i Nikolajev

“Putin wants peace”

- Trump



Kyiv after the Russian ballistic missile attack. pic.twitter.com/GpQprgxSm4 — Natalka (@NatalkaKyiv) 06. април 2025.

Tri žene su povređene, a nekoliko požara je izbilo tokom noći u ruskom vazdušnom napadu na oblast Nikolajev na jugu Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

U napadu - dan nakon što je najmanje 19 ljudi, uključujući devetoro dece, ubijeno u napadima na grad Krivij Rih - takođe je oštetilo nekoliko kuća, rekao je guverner Nikolajeva Vitalij Kim u aplikaciji za razmenu poruka Telegram.

Jedna od žena je hospitalizovana, a druge dve su zbrinute ambulantno, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Poljska digla avione

Poljski i saveznički avioni aktivirani su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija izvela vazdušne napade na zapadnu Ukrajinu, saopštila je Operativna komanda Oružanih snaga Poljske.

- Preduzeti koraci imaju za cilj održavanje bezbednosti u regionima koji se graniče sa rizičnim područjima - saopštila je Komanda platforme X.

