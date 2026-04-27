MOSKVA OKOVANA SNEGOM I LEDOM! Oboren rekord star 55 godina: Prestonica Rusije pod narandžastim alarmom, prete i SUVE GRMLJAVINE!

U glavnom gradu Rusije danas je napadalo rekordnih 12 centimetara snega, čime je zvanično oboren rekord star više od pola veka. Prethodni rekord za ovaj dan iznosio je 10 centimetara i bio je na snazi punih 55 godina, potvrdio je vodeći stručnjak meteorološkog centra "Fobos", Mihail Leus.

Obilne padavine od ranog jutra prave haos u ruskoj prestonici – sneg lomi drveće i kida dalekovode, zbog čega je proglašen narandžasti nivo upozorenja. Meteorolozi upozoravaju da se očekuju još jače snežne oluje, poledica, pa čak i retki fenomen – suve grmljavine.

Vanredne mere u prestonici:

Zatvoreni parkovi: Građanima je zabranjen ulazak u parkove zbog opasnosti od padanja drveća.

Obustavljen saobraćaj: Privremeno je stopirano iznajmljivanje električnih skutera i bicikala, kao i "car-sharing" vozila sa letnjim gumama.

Apel vozačima: Vlasti savetuju građane da ne parkiraju automobile blizu drveća i da ne traže zaklon ispod krošnji.

Gradske službe su na terenu i rade na uklanjanju posledica nevremena, a prema prognozama, poboljšanje vremena se ne očekuje pre srede.

Autor: D.S.