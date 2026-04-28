Promene za vozače od 1. jula! Nova pravila EU stupaju na snagu: Odnose se najviše na kombi prevoznike

Laka komercijalna vozila do 3,5 tona, koja se uglavnom koriste za prevoz materijala do (i od) gradilišta i za rad na gradilištima, izuzeta su od ove mere.

Od 1. jula 2026. godine, pravila EU zahtevaju da laka komercijalna vozila (LKV) i kombiji sa maksimalno dozvoljenom težinom (uključujući prikolicu) između 2,5 i 3,5 tona koji obavljaju međunarodni prevoz ili kabotažu moraju biti opremljeni pametnim tahografima (G2V2).

Ovi uređaji moraju da beleže granične prelaze, mesta utovara/istovara i aktivnost vozača, piše Revija HAK.

Sva laka komercijalna vozila/kombiji (2,5 t – 3,5 t) koja obavljaju međunarodni prevoz ili kabotažu uz naknadu moraju biti opremljena pametnim tahografima druge generacije.

Laka komercijalna vozila do 3,5 t koja se uglavnom koriste za prevoz materijala do (i od) gradilišta i za rad na gradilištima izuzeta su od ove mere.

Stoga, ova vozila neće biti predmet ovog zahteva, pod pretpostavkom da rade u radijusu od 100 km.

Izuzeća se i dalje primenjuju na prevoz ručno rađene robe.

Dalja izuzeća se primenjuju na vozila koja se koriste za nekomercijalne, kućne aktivnosti gde vožnja nije primarna uloga vozača.

Autor: S.M.