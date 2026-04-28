Oglasio se Pentagon: Otkriveno koliko će koštati promena imena u Ministarstvo rata SAD

Američki Pentagon je formalno zatražio promenu svog zakonskog imena iz Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata i procenio je da će proces promene imena u svim segmentima koštati više od 50 miliona dolara.

Kancelarija generalnog savetnika Pentagona objavila je svoj predlog za izmenu zakona kako bi se preimenovalo ministarstvo, iako je novo ime primenjeno otkako je ministar odbrane Pit Hegset izdao smernice nakon izvršne naredbe američkog predsednika Donalda Trampa u septembru prošle godine, prenosi Blumberg.

Pristalice menjanja imena predstavile su promenu kao vraćanje istorijske nomenklature koja datira još iz vremena Ministarstva rata pre 1947. godine.

"Pod ovim imenom, Ministarstvo rata, zajedno sa kasnije formiranim Ministarstvom mornarice, pobedilo je u Ratu 1812. godine, Prvom svetskom ratu i Drugom svetskom ratu, ulivajući strahopoštovanje i poverenje u vojsku naše nacije", navodi se u originalnoj izvršnoj naredbi Trampa.

Pentagon je brzo izvršio izmene na istaknutim znacima u sedištu agencije u Vašingtonu, dok su administracija i američki vojni zvaničnici ministarstvo nazivali novim imenom.

Pentagon je saopštio da koristi postojeće zalihe, kao što su zaglavlja sa imenom - Ministarstvo odbrane, dok se ne potroše, a da zatim obnavlja zalihe novim imenom - Ministarstvo rata.

Da bi se sprovele sve promene, Pentagon u svom najnovijem predlogu procenjuje da će ove fiskalne godine potrošiti oko 44,6 miliona dolara na odbrambene agencije, i još 3,5 miliona dolara za vojne odeljenja i tri miliona dolara za kancelariju sekretara za odbranu i sedište u Vašingtonu.

Još 400.000 dolara koštaće prilagođavanje imena u kancelarijama Združenog načelnika štabova, raznih borbenih komandi i u Birou Nacionalne garde.

Autor: Marija Radić