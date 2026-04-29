Tramp na američkom pasošu: SAD uvode posebno izdanje za 250. godišnjicu državnosti (FOTO)

Sjedinjene Američke Države odštampaće, povodom proslave 250. godišnjice državnosti u julu, ograničen broj specijalno dizajniranih pasoša na kojima će biti lik američkog predsednika Donalda Trampa, saopšteno je iz Stejt departmenta.

"Dok Sjedinjene Države slave 250. godišnjicu Amerike u julu, Stejt department se sprema da izda ograničen broj specijalno dizajniranih američkih pasoša kako bi obeležio ovaj istorijski događaj", rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot za Foks njuz.

Pigot je kazao da će pasoši, sa prilagođenim umetničkim delima i poboljšanim slikama, sadržati "iste bezbednosne karakteristike koje američki pasoš čine najbezbednijim dokumentom na svetu".

Korica posebnog izdanja američkih pasoša je malo izmenjena, reči "Sjedinjene Američke Države" su uvećane i postavljene na vrh pasoša, iznad grba.

Na zadnjoj korici će biti američka zastava sa brojem "250", koji se nalazi u centru između 13 zvezda, koje su se nalazile na verziji zastave iz 1777. godine.

Zvaničnik Stejt departmenta je rekao da će novi dizajni biti dostupni "svakom američkom državljaninu" koji podnese zahtev za pasoš.

pročitajte još Oglasio se Pentagon: Otkriveno koliko će koštati promena imena u Ministarstvo rata SAD

Autor: Marija Radić