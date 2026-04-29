RAZOTKRIVENA MREŽA 'STORM-1516': Ruska vojna obaveštajna služba koristi AI i lažne uzbunjivače za potkopavanje zapadne podrške Ukrajini

Obimna istraga ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija (CPD), u saradnji sa agencijom Bloomberg, otkrila je sofisticiranu mrežu pod nazivom „Storm-1516“, koja pod direktnom kontrolom ruske vojne obaveštajne službe (GRU) sprovodi globalnu kampanju manipulacije informacijama.

Od 2023. do početka 2026. godine, ova mreža je generisala preko 1.500 video snimaka i veb-sajtova sa ciljem diskreditacije Ukrajine i direktnog mešanja u izborne procese u najmanje sedam država.

Digitalni arsenal: AI, deepfake i lažni novinari

Mreža „Storm-1516“ se u svom delovanju oslanja na najsavremenije tehnologije. Analiza je potvrdila korišćenje:

Veštačke inteligencije (AI): Za masovnu proizvodnju tekstova i video sadržaja.

Deepfake tehnologije: Manipulisani snimci koji prikazuju svetske lidere i javne ličnosti kako izgovaraju stvari koje nikada nisu rekli.

Lažnih „uzbunjivača“: Angažovanje glumaca koji se predstavljaju kao istraživački novinari ili insajderi kako bi plasirali izmišljene dokumente i „dokaze“.

Sadržaj je prilagođen na najmanje 16 svetskih jezika, a distribuira se putem anonimnih mreža botova kako bi se zaobišli algoritmi društvenih mreža i doprlo do što šire publike.

Fokus na Ukrajinu i predsednika Zelenskog

Čak 40% ukupnog sadržaja usmereno je na sistematsku diskreditaciju Ukrajine. Glavna meta je predsednik Volodimir Zelenski, o kome se redovno plasiraju lažne vesti o navodnoj korupciji, luksuznom životu njegove porodice ili vojnim neuspesima.

Osim državnog vrha, kampanja cilja i ukrajinske izbeglice i vojsku, sa jasnim ciljem da se naruše partnerstva sa Zapadom i smanji vojna i finansijska pomoć Ukrajini. Procenjuje se da je ovaj deo kampanje obuhvatio preko 66 miliona korisnikaširom sveta.

Mešanje u izbore: Od Nemačke do Jermenije

Više od trećine resursa mreže utrošeno je na direktno mešanje u izbore. Izveštaj navodi konkretne brojke:

Nemačka: Preko 100 veb-sajtova i materijala usmerenih na tamošnje izbore.

Mađarska i Moldavija: Zabeleženo je 12, odnosno 14 lažnih narativa specifično kreiranih za ove zemlje.

Jermenija: Identifikovano je 25 lažnih materijala namenjenih predstojećim izborima.

Francuska: Zabeležena su četiri slučaja visoko targetiranih materijala za diskreditaciju.

Ukupan domet ovih dezinformacija premašio je 150 miliona korisnika, a zabeleženo je i 170 slučajeva gde su fiktivne vesti plasirane u ime stvarnih, uglednih novinskih agencija.

Zaključak stručnjaka

Stručnjaci iz CPD-a upozoravaju da ruska propaganda više ne koristi samo „bot farme“, već gradi čitave paralelne informacione sisteme koji izgledaju legitimno. Korišćenjem manipulativne obrade audio i video snimaka, „Storm-1516“ uspešno eksploatiše algoritme platformi, čineći granicu između istine i AI-generisane laži sve tanjom.