TOP 5 DEZINFORMACIJA: Kako ruska mreža 'Matrjoška' širi lažne vesti o Ukrajini i Zapadu

Centar za strateške komunikacije (SPRAVDI) objavio je nedeljni izveštaj o najdominantnijim lažnim vestima ruske propagande. Prema analizi, fokus Kremlja bio je na kreiranju montiranih video snimaka koji imitiraju vodeće zapadne medije, širenju panike o haosu u ukrajinskim gradovima i fabrikovanju izveštaja sa fronta, a sve uz pomoć koordinisane bot mreže pod nazivom „Matrjoška“.

Evo pet najznačajnijih raskrinkanih laži protekle nedelje:

1. Lažni BBC izveštaj: Zelenski, mafija i ukradeni Sezan

Internetom je kružio video snimak, vizuelno identičan izveštajima BBC-ja, u kojem se tvrdi da je predsednik Zelenski snimio obraćanje ispred ukradene slike čuvenog slikara Pola Sezana, što navodno dokazuje njegove veze sa mafijom.

* Istina: Francuski kanal France 24 i sam BBC potvrdili su da takva vest nikada nije objavljena. Video je digitalno montiran kako bi se iskoristio kredibilitet zapadnog medija za širenje kleveta.

2. Izmišljeni incident u Krivom Rogu

Propagandisti su podelili fotografiju sa naslovom u kojem se tvrdi da su tinejdžeri u Krivom Rogu razbili prozor na autobusu misleći da su unutra službenici za regrutaciju.

* Istina: Reč je o klasičnom foto-šopu. Originalna vest o razbijenom prozoru ne sadrži nikakvo pominjanje vojne mobilizacije niti 17. brigade. Cilj ove dezinformacije je stvaranje unutrašnjeg razdora i otpora prema odbrambenim snagama.

3. Fiktivne ulične borbe u Orihivu

Ruski izvori su tvrdili da se u gradu Orihivu, u Zaporoškoj oblasti, već vode direktne ulične borbe, sugerišući proboj fronta.



* Istina: Portparol Odbrambenih snaga juga, Vladislav Vološin, demantovao je ove navode. Ruske trupe se ne nalaze u gradu, a linija fronta je udaljena približno 15 kilometara od samog naselja.

4. Navodno ukidanje sankcija EU

Mreža botova „Matrjoška“ masovno je delila video snimke sa izmišljenim ekspertima i citatima, tvrdeći da evropski lideri, po ugledu na SAD, razmatraju privremeno ukidanje sankcija Rusiji.

* Istina: U Briselu se ne vode nikakve diskusije o ublažavanju kaznenih mera. Svi citati korišćeni u ovim objavama su potpuno izmišljeni, a cilj je stvaranje privida o „pucanju“ zapadnog jedinstva.

5. „Polu-opkoljavanje“ Sumija

Širene su tvrdnje da se ruske trupe približavaju gradu Sumi i da su blizu potpunog zatvaranja obruča oko grada.

* Istina: Grupa trupa „Kursk“ zvanično je demantovala ove izjave. Situacija na tom delu fronta ostaje stabilna i pod kontrolom ukrajinskih snaga, bez ikakvih zabeleženih neprijateljskih proboja.

Sistematično korišćenje bot mreža i vizuelnog identiteta renomiranih kuća poput BBC-ja ukazuje na novu fazu informacionog rata. Ruska propaganda više ne pokušava samo da proda svoju verziju priče, već agresivno nastoji da kompromituje poverenje u zapadne medije i institucije. Metodično demantovanje ovih navoda od strane centara poput SPRAVDI ostaje ključno sredstvo u borbi protiv destabilizacije javnog mnjenja u Ukrajini i Evropi.