Ruske mreže za dezinformisanje značajno su pojačale intenzitet hibridnog rata, koristeći fabrikovane veb-sajtove i lažne video-snimke kako bi destabilizovale međunarodnu javnost i podršku Ukrajini.

Prema najnovijem izveštaju ukrajinske platforme Spravdi, ruska propaganda se tokom poslednjih sedam dana fokusirala na četiri glavna pravca: negiranje sopstvenih vojnih udara, fabrikovanje korupcionaških afera predsednika Zelenskog, širenje teorija zavere o Zapadu i korišćenje lažnih identiteta uglednih medija.

Jedna od najopasnijih dezinformacija protekle nedelje odnosila se na navodni iranski napad na skladište ukrajinskog oružja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pri čemu je navodno poginuo 21 državljanin Ukrajine. Ovu informaciju, koju su prvobitno plasirali iranski vojni krugovi, a potom preuzeli ruski mediji, Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine oštro je demantovalo kao potpunu fabrikaciju bez ikakvog uporišta u realnosti. Sličan scenario „pranja ruku“ od sopstvenih zločina viđen je i povodom udara na stambenu zgradu u Lavovu, gde je propaganda pokušala da okrivi ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, dok autentični video-snimci nedvosmisleno potvrđuju da je u objekat direktno udario ruski dron „Šahed“.

Udari na lični integritet predsednika Volodimira Zelenskog sprovedeni su kroz sofisticirane digitalne prevare, uključujući vest da on navodno poseduje jedan procenat akcija farmaceutskog giganta AstraZeneca. Istraga je utvrdila da je izvor ove vesti fiktivni portal „Insider UK“, kreiran u januaru 2026. godine isključivo za potrebe ove kampanje, nakon čega su ruski resursi sinhronizovano preuzeli vest kako bi stvorili privid masovnosti. U istom tonu, na društvenim mrežama se pojavio i potpuno lažni video-izveštaj potpisan logotipom Instituta za proučavanje rata (ISW), u kojem se tvrdi da Kijev nudi vojnu pomoć saveznicima protiv Irana samo kako bi prikrio navodne unutrašnje skandale, što je ovaj ugledni institut odmah odbacio kao zloupotrebu njihovog imena.

Najbizarniji primer dezinformisanja zabeležen je u Nemačkoj, gde je distribuiran montirani video-snimak sa logotipom magazina Der Spiegel u kojem se tvrdi da čak 62% Nemaca želi Vladimira Putina na mestu kancelara umesto Fridriha Merca. Provera činjenica potvrdila je da takva anketa nikada nije sprovedena, a citati političkih analitičara u snimku su u potpunosti izmišljeni. Ovi koordinisani napori kroz pseudo-analitiku i fabrikovane vesti još jednom potvrđuju da Kremlj ne bira sredstva u pokušaju da kroz informacioni haos opravda agresiju i unese razdor među zapadne partnere, dokazujući da je borba protiv digitalnih laži podjednako važna kao i ona na samom frontu.

Autor: S.M.