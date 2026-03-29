Zelenski otkrio zastrašujući bilans vazdušnog terora od 3.000 ruskih dronova za samo sedam dana i upozorio da se balističko oružje protiv Ukrajine koristi jednako cinično kao i protiv zapadnih partnera

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je svetsku javnost na nezapamćen intenzitet ruskih vazdušnih udara, ističući da je samo tokom ove nedelje na ukrajinske gradove i zajednice lansirano više od 3.000 udarnih bespilotnih letelica.

Uz masovnu upotrebu „Šaheda“, ruske snage su upotrebile i preko 1.450 vođenih avio-bombi i 40 projektila različitih tipova, čime Moskva jasno stavlja do znanja da ne namerava da smanji intenzitet ratnih dejstava protiv ukrajinskog naroda. Zelenski je naglasio da Rusija istovremeno otvoreno investira u produžavanje drugih sukoba, direktno podstičući globalnu destabilizaciju koja pogađa međunarodna tržišta i blokira ključne pomorske puteve.

Poseban akcenat u svom obraćanju predsednik je stavio na činjenicu da se Ukrajina danas napada suštinski istom tehnologijom bespilotnih letelica koja se koristi protiv država na Bliskom istoku i u regionu Zaliva. On je ukazao na to da se balističko oružje protiv Ukrajine koristi jednako cinično kao i protiv zapadnih partnera, što dokazuje da je reč o jedinstvenom sistemu ugrožavanja svetskog mira koji ne ostavlja nijednu zemlju netaknutom. Ukrajina, prema rečima Zelenskog, daje svoj maksimalni doprinos garantovanju bezbednosti, ali je neophodno da svet ne gubi dragoceno vreme i prilike za odlučnu akciju.

Spasavanje života i trajno zaustavljanje ratova zahtevaju jasne, odlučne i koordinisane napore cele međunarodne zajednice kroz izgradnju zajedničkih, modernih odbrambenih sistema koji su dokazani u realnim ratnim uslovima. Zelenski je pozvao saveznike na hitan razvoj zajedničke proizvodnje modernog i efikasnog naoružanja, ističući da je ujedinjavanje tehnoloških i vojnih kapaciteta jedini put ka mirnom životu u Evropi, na Bliskom istoku i u svim drugim delovima sveta. On je izrazio zahvalnost svima koji pomažu u zaštiti ljudskih života, zaključivši da je tehnološka i odbrambena kohezija jedini odgovor na globalni teror koji ne poznaje granice.