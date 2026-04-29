Regionalni blok predvođen Amerikom upozorava Peking: 'Suverenitet naše hemisfere nije predmet pregovora'

Sjedinjene Američke Države i pet latinoameričkih i karipskih država uputili su oštro upozorenje Kini, optužujući Peking za sprovođenje „ciljanog ekonomskog pritiska“ na Panamu.

U zajedničkom saopštenju koje su potpisale SAD, Bolivija, Kostarika, Gvajana, Paragvaj i Trinidad i Tobago, ističe se da su pokušaji podrivanja suvereniteta država u regionu direktna pretnja kolektivnoj bezbednosti.

Odbrana Panamskog kanala

Diplomatska tenzija eskalirala je nakon odluke Vrhovnog suda Paname kojom je poništena koncesija kompaniji CK Hutchison sa sedištem u Hong Kongu za upravljanje strateški ključnim terminalima Balboa i Kristobal. Ovi terminali, smešteni na ulazima u Panamski kanal, decenijama su bili pod upravom kineske kompanije, a njihovo oduzimanje Peking je protumačio kao neprijateljski čin podstaknut pritiskom iz Vašingtona.

„Suverenitet naše hemisfere nije predmet pregovora. Duboko smo zabrinuti zbog ciljanog ekonomskog pritiska Kine nakon odluke o terminalima Balboa i Kristobal“, navodi se u zajedničkoj izjavi saveznika. „Stojimo solidarno uz Panamu. Svaki pokušaj podrivanja suvereniteta Paname predstavlja pretnju za sve nas.“

Kineska odmazda na moru?

Prema izveštajima međunarodnih pomorskih regulatora, nakon sudske presude zabeležen je nagli porast inspekcija i zadržavanja brodova koji plove pod zastavom Paname u kineskim lukama. Samo tokom marta 2026. godine, Kina je zadržala skoro 70 panamskih brodova, što se smatra direktnim odgovorom na gubitak kontrole nad terminalima.

Zajednička izjava saveznika opisuje ove akcije kao „očigledan pokušaj politizacije pomorske trgovine“.

„Panama je stub našeg pomorskog trgovinskog sistema i kao takva mora ostati slobodna od bilo kakvog neprimerenog spoljnog pritiska“, naglašavaju potpisnice, ističući da je sloboda plovidbe i nezavisnost institucija ključna za prosperitet obe Amerike.

Geopolitički sukob na vratima Amerike

Dok kompanija CK Hutchison pokreće međunarodnu arbitražu tražeći odštetu od preko dve milijarde dolara, upravljanje terminalima privremeno su preuzeli giganti poput Maersk-a i MSC-a.

Američki državni sekretar Marko Rubio ponovio je stav da region neće tolerisati ekonomske ucene. Analitičari ocenjuju da ovaj zajednički istup šest država predstavlja značajan korak u konsolidaciji regionalnog otpora kineskom uticaju u Latinskoj Americi, stavljajući zaštitu Panamskog kanala u sam vrh bezbednosnih prioriteta zapadne hemisfere.

Iz Pekinga su ranije stigle optužbe da SAD koriste „siledžijsku taktiku“ i da je odluka panamskog suda „apsurdna“, ali najnoviji blokovski odgovor sugeriše da će bitka za kontrolu nad jednom od najvažnijih svetskih trgovačkih ruta biti dugotrajna i beskompromisna.

