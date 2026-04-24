DRAMA TRESE NATO! Tramp 'udara' na Britaniju zbog Irana? London hitno odgovorio: Nećete nam uzeti ostrva, SUVERENITET JE NAŠ!

Svet je na ivici novog diplomatskog rata unutar same NATO alijanse! Iz Dauning strita stigla je hitna i oštra poruka nakon informacija da Sjedinjene Američke Države preispituju svoju podršku britanskom suverenitetu nad Foklandskim ostrvima.

Ovaj neočekivani potez Vašingtona tumači se kao direktna posledica odbijanja Londona da se aktivnije uključi u sukob sa Iranom.

"Samoopredeljenje je svetinja"

Portparol britanske vlade bio je više nego jasan nakon što su mediji objavili interni mejl zvaničnika Pentagona koji je podigao veliku prašinu:

- Ne možemo biti jasniji po pitanju stava o Foklandskim ostrvima. On je dugogodišnji i nepromenjen. Suverenitet pripada isključivo Velikoj Britaniji, a pravo na samoopredeljenje je najvažnije — saopšteno je iz Londona.

Trampov pritisak: Sankcije za NATO saveznike?

Spekuliše se da administracija Donalda Trampa razmatra drastične mere protiv saveznika koji ne podržavaju američke operacije u ratu sa Iranom:

Foklandska ostrva: Preispitivanje podrške britanskom suverenitetu kao kazna za London.

Španija na udaru: Navodno se razmatra čak i suspenzija Španije iz NATO saveza.

Odbrana ostrva: Na pitanje da li Britanija može da odbrani Foklande u novim okolnostima, London je uzdržan, ističući da se situacija još nije zaoštrila do te mere.

London NEĆE u rat sa Iranom

Uprkos pritiscima iz Vašingtona, Britanci ostaju pri svom stavu kada je u pitanju bliskoistočno žarište.

- Velika Britanija neće biti „pritisnuta“ niti „uvučena“ u rat sa Iranom - ponovio je portparol, čime je produbljen jaz između dve tradicionalno najbliže saveznice.

Podsećamo, stanovnici Foklandskih ostrva su ranije ogromnom većinom glasali za ostanak pod britanskom krunom, ali Pentagonov "novi kurs" mogao bi ponovo da otvori ovo bolno teritorijalno pitanje.

Autor: D.S.