AKTUELNO

Svet

DOŠAO JE KRAJ NATO PAKTU?! Tramp i Rute razgovaraju o tome da Amerika napušta Alijansu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci

Američki predsednik Donald Tramp razgovaraće sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom o mogućnosti da Sjedinjene Američke Države napuste Alijansu, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Prema njenim rečima, njih dvojica već su razgvovarali "iskreno i otvoreno" ranije danas, prenosi CNN.

Tramp je navodno rekao da je "NATO testiran, i da nije prošao (test)".

"Pali su na testu jer su nam okrenuli leđa", rekla je ona, aludirajući na uzdržan stav i postupke mnogih članica NATO-a povodom rata SAD i Izraela protiv Irana.

Tramp je prethodno izjavio da je veoma razočaran NATO u vezi sa sukobom sa Iranom, navodeći da je tekući rat ostavio trag na Alijansi "koji nikada neće da nestane".

Tramp je na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao da će predstavnici članica NATO doći kod njega u sredu i da sada žele da pruže pomoć u sukobu sa Iranom.

On je izneo tvrdnju da su članice NATO želele da se uzdrže od pomoći dok Sjedinjene Američke Države ne pobede u ratu protiv Irana.

Autor: Iva Besarabić

#Bela kuća

#Donald Tramp

#Mark Rute

#NATO

#alijansa

