DOŠAO JE KRAJ NATO PAKTU?! Tramp i Rute razgovaraju o tome da Amerika napušta Alijansu

Američki predsednik Donald Tramp razgovaraće sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom o mogućnosti da Sjedinjene Američke Države napuste Alijansu, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Prema njenim rečima, njih dvojica već su razgvovarali "iskreno i otvoreno" ranije danas, prenosi CNN.

Tramp je navodno rekao da je "NATO testiran, i da nije prošao (test)".

"Trump will discuss the U.S. withdrawing from NATO with Secretary General Rutte today."

"Pali su na testu jer su nam okrenuli leđa", rekla je ona, aludirajući na uzdržan stav i postupke mnogih članica NATO-a povodom rata SAD i Izraela protiv Irana.

Tramp je prethodno izjavio da je veoma razočaran NATO u vezi sa sukobom sa Iranom, navodeći da je tekući rat ostavio trag na Alijansi "koji nikada neće da nestane".

Tramp je na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao da će predstavnici članica NATO doći kod njega u sredu i da sada žele da pruže pomoć u sukobu sa Iranom.

On je izneo tvrdnju da su članice NATO želele da se uzdrže od pomoći dok Sjedinjene Američke Države ne pobede u ratu protiv Irana.

Autor: Iva Besarabić