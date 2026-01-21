'POSTIGNUT OKVIRNI DOGOVOR OKO GRENLANDA, BIĆE IZVRSTAN I ZA AMERIKU I NATO' Tramp posle sastanka sa OVIM čovekom sve šokirao - evo šta je tačno poručio

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da neće uvoditi carine povezane sa Grenlandom nakon, kako je naveo, "vrlo produktivnog" sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

U objavi na svojoj platformi "Truth Social", Tramp je napisao da su "uspostavili okvir budućeg dogovora u vezi sa Grenlandom i, zapravo, celom arktičkom regijom".

Američki predsednik dodao je da će to "rešenje" biti odlično za SAD i sve zemlje članice NATO-a.

"Na osnovu vrlo produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekraterom NATO-a Markom Ruteom, napravili smo okvir budućeg dogovora u vezi sa Grenlandom, ali zapravo i sa celom arktičkom regijom. Ovo rešenje, ako bude zaključeno, biće izvrsno za SAD i sve zemlje članice NATO-a", napisao je Tramp i dodao:

"Na osnovu toga neću uvoditi carine koje bi trebalo da stupe na snagu 1. februara. Dodatni razgovori vode se o projektu Zlatna kupola u kontekstu Grenlanda. Kako razgovori budu napredovali, biće objavljeno više informacija.

Potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i drugi, prema potrebi, biće zaduženi za pregovore - i direktno će mi podnositi izveštaje. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju".

Autor: Iva Besarabić