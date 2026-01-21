AKTUELNO

Svet

'POSTIGNUT OKVIRNI DOGOVOR OKO GRENLANDA, BIĆE IZVRSTAN I ZA AMERIKU I NATO' Tramp posle sastanka sa OVIM čovekom sve šokirao - evo šta je tačno poručio

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da neće uvoditi carine povezane sa Grenlandom nakon, kako je naveo, "vrlo produktivnog" sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

U objavi na svojoj platformi "Truth Social", Tramp je napisao da su "uspostavili okvir budućeg dogovora u vezi sa Grenlandom i, zapravo, celom arktičkom regijom".

Američki predsednik dodao je da će to "rešenje" biti odlično za SAD i sve zemlje članice NATO-a.

"Na osnovu vrlo produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekraterom NATO-a Markom Ruteom, napravili smo okvir budućeg dogovora u vezi sa Grenlandom, ali zapravo i sa celom arktičkom regijom. Ovo rešenje, ako bude zaključeno, biće izvrsno za SAD i sve zemlje članice NATO-a", napisao je Tramp i dodao:

"Na osnovu toga neću uvoditi carine koje bi trebalo da stupe na snagu 1. februara. Dodatni razgovori vode se o projektu Zlatna kupola u kontekstu Grenlanda. Kako razgovori budu napredovali, biće objavljeno više informacija.

Potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i drugi, prema potrebi, biće zaduženi za pregovore - i direktno će mi podnositi izveštaje. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju".

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Danska

#Donald Tramp

#Grenland

#SAD

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp se sastaje sa generalnim sekretarom NATO u Beloj kući: Glavna tema Ukrajina

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO TELEFONOM SA MARKOM RUTEOM: Obojica smo konstatovali značaj odgovornog i ozbiljnog ponašanja u regionu i naglasili da je očuvanje mir

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO IZ BRISELA: Upravo počinje sastanak sa Markom Ruteom, imamo bezbroj tema za razgovor

Svet

OTKRIVENO: Evo kome se Zelenski prvo obratio i sa kim je razgovarao posle skandala u Beloj kući

Svet

'UKRAJINA SE NEĆE PRIKLJUČITI NATO' Tramp ugostio britanskog premijera Starmera, pa progovorio o prekidu sukoba Rusije i Ukrajine

Svet

Tramp razgovarao sa Putinom: Posle sastanka sa Zelenskim usledio poziv predsedniku Rusije