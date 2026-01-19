NATO OKUPLJA TRUPE NA GRENLANDU! Tramp postavio ultimatum Danskoj: Ili prodaja ostrva ili totalni trgovinski rat!

Vojne snage NATO alijanse započele su masovno grupisanje na Grenlandu nakon što je zvanični Nuuk zatražio hitnu pomoć Danske u očuvanju bezbednosti na Arktiku.

Kako prenose vodeći svetski mediji, uključujući danski javni servis "DR" i agenciju "Rojters", na najveće ostrvo na svetu pristižu kontingenti vojnika iz više država članica.

Situacija je eskalirala nakon što je američki predsednik Donald Tramp potvrdio nameru o „kompletnoj kupovini“ Grenlanda. Tramp je, prema pisanju medija, naložio svom timu da pripremi planove za preuzimanje ostrva koji uključuju zakup na 99 godina ili dodeljivanje statusa koji ima Portoriko.

Ucena carinama i ruska pretnja

Tramp je direktno zapretio Evropskoj uniji uvođenjem drakonskih carina ukoliko nastave da podržavaju Dansku u odbijanju prodaje. On je naglasio da NATO već dve decenije upozorava Kopenhagen da „otera rusku pretnju“ sa Arktika, optužujući dansku vladu za neodgovornost prema globalnoj bezbednosti.

Odgovor Brisela: Grenland nije na prodaju

Dok trupe pristižu u baze na severu, iz Brisela stižu oštre reakcije. Evropska unija priprema kontramere protiv SAD, ističući da se suverenitet evropskih država ne može kupovati novcem. Arktik je tako preko noći postao glavno poprište sukoba interesa velikih sila, a Grenland ključna figura u novom geopolitičkom šahu.

Autor: Dalibor Stankov