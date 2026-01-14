AKTUELNO

Svet

Završen sastanak na visokom nivou o Grenlandu, trajao 50 minuta: Svi čekaju da saznaju šta se desilo

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zvanični sastanak na visokom nivou, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar SAD Marko Rubio, kao i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je, javlja danska televizija TV2.

Prema navodima ovog medija, sastanak je trajao oko 50 minuta i, umesto u Beloj kući, održan je u obližnjoj Ajzenhauerovoj zgradi.

Uoči susreta, Ministarstvo odbrane Danske i vlada Grenlanda najavili su povećano vojno prisustvo na Grenlandu i u njegovoj okolini.

Američki predsednik Donald Tramp prethodno je na mreži Truth Social poručio da bi NATO trebalo da pomogne u povlačenju Danske sa Grenlanda, uz ocenu da jedino Sjedinjene Američke Države mogu da se suprotstave, kako je naveo, kineskim i ruskim pretnjama tom ostrvu.

Autor: D.Bošković

#50 minuta

#Grenland

#sastanak na visokom nivou

