JEZIVA PROGNOZA UN: Libanu preti humanitarna katastrofa, svaki četvrti stanovnik suočen sa akutnom glađu!

Više od 1,2 miliona ljudi u Libanu suočiće se sa akutnom glađu kao direktnom posledicom rata između Izraela i Hezbolaha, upozorava se u najnovijem izveštaju pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.

Prema zajedničkom saopštenju Organizacije za hranu i poljoprivredu UN (FAO), Svetskog programa za hranu (WFP) i Ministarstva poljoprivrede Libana, situacija dostiže kritičnu tačku.

Ključni podaci iz izveštaja:

Kritični period: Od aprila do avgusta 2026. godine.

Broj ugroženih: Oko 1,24 miliona ljudi, što znači da je gotovo svaki četvrti stanovnik u stanju krizne nesigurnosti u snabdevanju hranom.

Drastičan skok: Ovo je "značajno pogoršanje" u odnosu na mart, kada je broj ugroženih bio 874.000 (oko 17% populacije).

"Pogoršanje je direktna posledica sukoba, masovnog raseljavanja stanovništva i razarajućih ekonomskih pritisaka", navodi se u izveštaju koji prenosi Al Džazira.

Stručnjaci upozoravaju da ratna dejstva prekidaju lance snabdevanja i uništavaju poljoprivrednu infrastrukturu, ostavljajući milione bez osnovnih sredstava za život u trenutku kada su cene hrane na rekordnom nivou.

