OVOME SE MALO KO NADAO: Premijerka Italije Đorđa Meloni za par dana ulazi u istoriju (FOTO)

Vlada premijerke Đorđe Meloni u subotu će postati druga najdugovečnija italijanska vlada u periodu posle Drugog svetskog rata, nakon što je stupila na dužnost 22. oktobra 2022. godine.

Prva žena premijer Italije je na putu da postane i prva moderna liderka koja će završiti pun petogodišnji mandat vlade bez rekonstrukcija, u septembru sledeće godine, prenosi ANSA.

Vlada Đorđe Meloni će u subotu, 2. maja biti 1.288 dana na funkciji, čime će nadmašiti dotadašnji rekord od 1.287 dana na funkciji četvrte i poslednje vlade bivšeg premijera Silvija Berluskonija.

Meloni government set to become second-longest-serving Saturday. Will set record on September 4, aims to become first to complete term without reshuffle #ANSA https://t.co/4GNXIbFZMD — Ansa English News (@ansa_english) 29. април 2026.

Meloni, koja ima većinu u Senatu i u Poslaničkom domu, više puta je u protekle tri i po godine izjavljivala da je vratila Italiji "političku stabilnost koja je retka u istoriji Republike".

Najdugovečnija vlada u posleratnoj istoriji Italije, od 1946. godine, je druga vlada Silvija Berluskonija, koju je vodio 1.409 dana, od 2001. do 2005. godine.



Autor: Jovana Nerić