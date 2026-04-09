MELONI ODLUČNA: Vladaćemo pet godina, nema ostavki ni rekonstrukcija! Premijerka Italije razbila klišee o Trampu i Evropi

Italijanska premijerka Đorđa Meloni poručila je danas da će njena vlada ostati do kraja mandata, čime će postati najdugotrajnija u posleratnoj istoriji ove zemlje. Ona je u Donjem domu parlamenta predstavila „mapu puta“ italijanske politike, naglasivši da nema potrebe za novim političkim smernicama.

Meloni je oštro odbacila spekulacije o nestabilnosti unutar njene administracije i glasine o prevremenom odlasku.

– Nema ostavki, nema rekonstrukcija, nema potrebe za novim političkim smernicama, jer su naše uvek bile deo vladinog programa. Vladaćemo pet godina, kao što smo se obavezali da ćemo to učiniti – izjavila je Meloni.

„Ne biram između Trampa i Evrope“

Premijerka se posebno osvrnula na optužbe o navodnoj pokornosti američkom predsedniku Donaldu Trampu i pritiscima da se Italija opredeli između Vašingtona i Brisela.

– Kažem ovo da bih odgovorila pre nego što počne refren koji je postao kliše o mojoj pokornosti američkom predsedniku Trampu, ili još veći kliše pod nazivom „Meloni treba da bira između Trampa i Evrope“. Italijanska vlada je tvrdoglavo ujedinjena po pitanju odnosa SAD i Evrope i mi smo tvrdoglavo zapadni. Samo ako je Zapad ujedinjen može da bude sila sposobna da izrazi svoj glas svetu – poručila je ona.

Bespoštedna borba protiv mafije

Govoreći o unutrašnjoj bezbednosti, Meloni je najavila nastavak borbe protiv organizovanog kriminala, uprkos pokušajima da se njena stranka „Braća Italije“ poveže sa mafijaškim strukturama.

– Borim se protiv mafije od svog ulaska u politiku. Inspirisana sam ubijenim tužiocima Đovanijem Falkoneom i Paolom Borselinom. Parlamentarna komisija treba da se pozabavi infiltracijom mafije u političke stranke, uključujući i moju – istakla je premijerka, odbacujući optužbe nakon što je u javnost isplivao njen selfi sa doušnikom Kamore, za koji je navela da je napravljen bez njenog znanja.

Ekonomska pretnja u Ormuzu i odgovor na krizu

Meloni je upozorila na opasnost od iranskih dodatnih carina u Ormuskom moreuzu, naglasivši da bi to moglo imati nepredvidive ekonomske posledice.

– Ako bi Iran dobio pravo da primenjuje dodatne carine na tranzit kroz moreuz, to bi moglo dovesti do nepredvidivih ekonomskih posledica. Ako se kriza u Iranu pogorša, Evropska unija treba da suspenduje Pakt o stabilnosti i rastu, slično kao što je to učinjeno tokom krizne epidemije kovida-19. Vlada je spremna da preduzme mere i protiv spekulacija cenama energije – zaključila je Đorđa Meloni.

Autor: D.S.