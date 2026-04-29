ZELENSKI UDARIO NA RUSKU 'FLOTU IZ SENKE': Potpisan novi paket sankcija, na udaru i entiteti iz Belorusije

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je danas novi, obiman paket sankcija usmeren protiv ruskih i beloruskih entiteta. Kako je naveo u video obraćanju, mere su usmerene protiv onih koji su umešani u otmice ukrajinske dece, ali i protiv ruske logistike na moru.

Signal partnerima: Pritisak mora biti veći

Zelenski je istakao da su ove sankcije, koje uključuju i entitete iz Belorusije, jasan signal međunarodnim partnerima da je neophodno pojačati pritisak na agresora kako bi se smanjio intenzitet rata.

„Rusija nema dobru volju. Mora biti primorana da preduzme korake za smanjenje agresije, a oni neka to posle nazivaju svojim 'gestovima dobre volje'“, poručio je ukrajinski predsednik.

Blokada „flote iz senke“

Poseban akcenat u novom paketu stavljen je na suzbijanje ruskog izvoza i transporta putem netransparentnih kanala:

23 broda pod sankcijama: Ukrajina je uvela mere protiv brodova koji čine takozvanu rusku „flotu iz senke“, a koja služi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja.

Upozorenje Belorusiji: Zelenski je naglasio da Belorusija ne sme biti uvučena u rat i da se iz te zemlje ne smeju izvoditi operacije protiv drugih evropskih država.

Predsednik Ukrajine je zaključio da je cilj ovih mera postizanje „dostojanstvenog mira“ i sprečavanje daljeg širenja sukoba na evropskom kontinentu.

Autor: D.S.