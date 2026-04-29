TERORISTA KRENUO NOŽEM NA LONDONSKE POLICAJCE, PA GA IŠUTIRALI U GLAVU: Ovo je trenutak kada je pao muškarac koji je izbo Jevreje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali ||

Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI), islamistička grupa za koju se veruje da ima veze sa Iranom, preuzela je odgovornost za dvostruko ubadanje.

Prolaznici su zabeležili trenutak kada je britanska policija uhvatila teroristu koji je nožem izbo Jevreje u severnom Londonu.

Portal politicsUK objavio je na svom X nalogu momenat u kojem nenaoružani policajci hapse teroristu, šutirajući ga dok je na zemlji.

Kako piše britanski Telegraf, žrtve su Efraim Mirvis, vrhovni rabin obližnje sinagoge, Nahman Moše Ben Haj Sara i Moše Ben Bajla.

Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI), islamistička grupa za koju se veruje da ima veze sa Iranom, preuzela je odgovornost za dvostruko ubadanje na Telegramu.

Militantna grupa je preuzela odgovornost za niz antisemitskih napada u proteklom mesecu, uključujući bombaški napad na četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju jevrejskoj dobrotvornoj organizaciji u Golders Grinu.

Autor: Jovana Nerić

