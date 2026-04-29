TERORISTA KRENUO NOŽEM NA LONDONSKE POLICAJCE, PA GA IŠUTIRALI U GLAVU: Ovo je trenutak kada je pao muškarac koji je izbo Jevreje (VIDEO)

Prolaznici su zabeležili trenutak kada je britanska policija uhvatila teroristu koji je nožem izbo Jevreje u severnom Londonu.

🚨 WATCH: Police struggle to detain the 45-year-old suspect after two Jewish people were stabbed in Golders Green pic.twitter.com/wQrwHnB6rM — Politics UK (@PolitlcsUK) 29. април 2026.

Portal politicsUK objavio je na svom X nalogu momenat u kojem nenaoružani policajci hapse teroristu, šutirajući ga dok je na zemlji.

Kako piše britanski Telegraf, žrtve su Efraim Mirvis, vrhovni rabin obližnje sinagoge, Nahman Moše Ben Haj Sara i Moše Ben Bajla.

Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI), islamistička grupa za koju se veruje da ima veze sa Iranom, preuzela je odgovornost za dvostruko ubadanje na Telegramu.

This was the moment a terrorist was taken down after stabbing two Jewish people in Golders Green, London, this morning. pic.twitter.com/8jj1paosZ6 — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) 29. април 2026.

Militantna grupa je preuzela odgovornost za niz antisemitskih napada u proteklom mesecu, uključujući bombaški napad na četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju jevrejskoj dobrotvornoj organizaciji u Golders Grinu.



🔴 NEW: A man arrested over a terror attack on two Jewish men in Golders Green had a history of serious violence



Read more ⤵️ pic.twitter.com/hYuNfuMIux — The Telegraph (@Telegraph) 29. април 2026.

Autor: Jovana Nerić