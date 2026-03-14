Eksplozija u školi u Amsterdamu: Logo Islamskog pokreta vidljiv na snimku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Peter Dejong

Centar za informacije i dokumentaciju Izrael na mreži X je naveo da logo na video-snimku eksplozije u Amsterdamu pripada islamskom pokretu "Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija".

Taj pokret je preuzeo odgovornost za napad na sinagogu u Liježu početkom nedelje, preneo je NOS.

Eksplozija u Amsterdamu se dogodila na spoljnom zidu jevrejske škole u Bujtenveldertu, a policija i vatrogasne službe brzo su stigle na lice mesta.

Materijalna šteta bila je ograničena, ali gradonačelnica Femke Halsema osudila je incident kao ciljani napad na jevrejsku zajednicu i "kukavički čin agresije".

Policija je potvrdila postojanje slika postavljanja i detonacije eksploziva, a zbog prethodnih incidenata u Liježu i Roterdamu bezbednost je dodatno pojačana u školama i institucijama u Amsterdamu.

U Roterdamu su juče uhapšena četiri tinejdžera povezana sa eksplozijom u blizini druge sinagoge, dok istraga o mogućim planovima i vezama uhapšenih i dalje traje.

'SAD JE U POZICIJI DOMINACIJE' Tramp: Iran je potpuno poražen i želi sporazum

Autor: Marija Radić

