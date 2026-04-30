Prvi let Er Srbije do Santorinija: Polasci četvrtkom i nedeljom do kraja septembra

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija je današnjim letom uspostavila direktan avio-saobraćaj između Beograda i grčkog ostrva Santorini.

Prvi let iz Beograda za Santorini, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta, ispraćen je presecanjem crvene trake neposredno pre ukrcavanja putnika i članova posade u Embraer E-195 u Beogradu.

Na aerodromu na Santoriniju putnike je dočekao ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković.

Srpska nacionalna avio-kompanija će letove do nove destinacije u Mediteranu obavljati dva puta sedmično tokom letnje sezone, četvrtkom i nedeljom, sve do kraja septembra.

Članovi posade su za vreme jednoipočasovnog leta, prvog na ovoj ruti, putnicima uručili ukrasne magnete, razglednice i sertifikat za uspomenu na prvi let Er Srbije između Beograda i Santorinija.

Autor: S.M.