Prvi let Er Srbije do Santorinija: Polasci četvrtkom i nedeljom do kraja septembra

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija je današnjim letom uspostavila direktan avio-saobraćaj između Beograda i grčkog ostrva Santorini.

Prvi let iz Beograda za Santorini, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta, ispraćen je presecanjem crvene trake neposredno pre ukrcavanja putnika i članova posade u Embraer E-195 u Beogradu.

Na aerodromu na Santoriniju putnike je dočekao ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković.

Srpska nacionalna avio-kompanija će letove do nove destinacije u Mediteranu obavljati dva puta sedmično tokom letnje sezone, četvrtkom i nedeljom, sve do kraja septembra.

Članovi posade su za vreme jednoipočasovnog leta, prvog na ovoj ruti, putnicima uručili ukrasne magnete, razglednice i sertifikat za uspomenu na prvi let Er Srbije između Beograda i Santorinija.

POVEZANE VESTI

Društvo

ER SRBIJA USPOSTAVILA NOVU LINIJU: Od danas direktan let do ove destinacije

Društvo

Er Srbija letom u 00.20 uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Guangdžoua!

Društvo

PRVI DIREKTAN LET ER SRBIJE IZ BEOGRADA ZA TBILISI! Leteće triput nedeljno, pogledajte kakva je bila atmosfera pred poletanje! (FOTO)

Društvo

UVODI SE NOVI LET: Od Beograda do Mostara za 50 minuta, a evo koliko košta karta

Društvo

Od 23. juna Er Srbija uspostavlja direktne letove između Beograda i Ženeve

Društvo

Er Srbija od 15. aprila uspostavlja letove za Mostar! Karte u prodaji, evo koliko koštaju