IZBILI VELIKI NEREDI U AUSTRALIJI: Oteta i ubijena urođenička devojčica, BESNA masa napala policiju i lekare, hoće da PRESUDE ubici u bolnici (VIDEO)

Stotine demonstranata sukobile su se sa pripadnicima australijskih hitnih službi u zabačenom mestu nakon hapšenja muškarca osumnjičenog za ubistvo petogodišnje devojčice starosedelačkog porekla, saopštila je policija u petak.

Australijski premijer, regionalni policijski načelnik i predstavnik porodice žrtve pozvali su na smirenost nakon što se besna masa od oko 400 pripadnika starosedelačkih zajednica okupila u četvrtak uveče ispred bolnice u koju je osumnjičeni premešten nakon što su ga meštani pretukli.

Snimci protesta koje je emitovala javna televizija ABC prikazuju okupljene kako pozivaju na osvetu, što se odnosi na tradicionalnu, uglavnom fizičku kaznu u aboridžinskim društvima.

Demonstranti su bacali predmete i palili vatru, pri čemu je više policajaca i medicinskih radnika povređeno, a oštećena su policijska i vatrogasna vozila, kao i vozila hitne pomoći. Policija je upotrebila suzavac kako bi rasturila masu.

Osumnjičeni premešten u Darvin

Džeferson Luis (47), za koga policija veruje da je oteo i ubio devojčicu, otišao je u jedno od naselja u Alis Springsu, nakon čega su meštani odlučili da uzmu pravdu u svoje ruke, rekao je načelnik policije Severne teritorije Martin Dol na konferenciji za medije.

It is feared Alice Springs could experience more violence after ugly riots triggered by the arrest of murder suspect Jefferson Lewis who is accused of abducting and killing a five-year-old girl. Police and ambulance officers were hurt in rolling violence last night and today,… pic.twitter.com/lMhhI7CzVZ — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) 01. мај 2026.

Devojčica je nestala iz svog doma u okolini Alis Springsa kasno u subotu.

Njeno telo pronađeno je u četvrtak od strane jedne od stotina osoba koje su pretraživale gustu šikaru oko grada. Luis, koga je policija ranije tokom nedelje identifikovala kao osumnjičenog, ranije je bio osuđivan za nasilni napad i nedavno je pušten iz zatvora.

Dol je, pozivajući na smirenost, rekao da je Luis rano u petak premešten u Darvin, glavni grad teritorije, radi sopstvene bezbednosti, a očekuje se da će u narednim danima protiv njega biti podignuta optužnica.

Premijer pozvao na smirenost

Premijer Entoni Albaneze rekao je da razume „bes i frustraciju ljudi“, ali je pozvao na smirivanje situacije. Robin Granites, aboridžinski starešina i predstavnik porodice žrtve, takođe je apelovao na uzdržanost.

Violence has erupted in the Australia's Alice Springs after police arrested a man accused of killing five-year-old Indigenous girl Kumanjayi Little Baby.



Furious crowds demanded ‘payback’ outside a hospital where injured 47-year-old suspect, Jefferson Lewis, was being treated. pic.twitter.com/FbwVYX70rM — Al Jazeera English (@AJEnglish) 01. мај 2026.

Australijase već decenijama suočava sa problemom odnosa prema starosedelačkom stanovništvu koje na tom prostoru živi oko 50.000 godina, a koje su britanske kolonijalne vlasti marginalizovale.

Aboridžini čine oko 3,8% stanovništva Australije od oko 27 miliona ljudi, ali su u nepovoljnijem položaju prema gotovo svim socioekonomskim pokazateljima i imaju znatno više stope samoubistava i zatvorskih kazni.

Autor: A.A.