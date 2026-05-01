TRAMP PRELOMIO: Povlačim vojsku iz Italije i Španije! 'Užasni su, nisu nam nimalo pomogli oko Irana'

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da bi Vašington "verovatno" mogao da povuče svoje trupe iz Španije i Italije, čime je drastično pojačao pritisak na evropske saveznike zbog njihovog odbijanja da podrže operacije SAD protiv Irana.

Tramp je iz Ovalnog kabineta uputio žestoke kritike na račun evropskih lidera, optužujući ih za opstrukciju američkih vojnih baza tokom sukoba na Bliskom istoku.

"Premijer Španije Pedro Sančez je apsolutno užasan, dok Italija nije bila od pomoći", poručio je Tramp, aludirajući na to što ove zemlje nisu dozvolile korišćenje svojih baza za operacije povezane sa Iranom.

Dok Nemačka omogućava korišćenje baze Ramštajn, Madrid i Rim su se distancirali, što je dovelo do ozbiljnog narušavanja odnosa sa Belom kućom.

"SAD su ponižene od Irana u sukobu na Bliskom istoku", preneo je Trampove reči nemački kancelar Fridrih Merc, potvrđujući tenzije unutar NATO saveza.

Iako zvaničnici Pentagona tvrde da konkretni planovi za povlačenje još ne postoje, Trampove izjave shvataju se kao najozbiljnija pretnja do sada.

"U Italiji je raspoređeno oko 12.000 američkih vojnika, dok ih je u Španiji oko 3.800, a ne razumem razloge za njihovo eventualno povlačenje", izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto.

Autor: D.S.