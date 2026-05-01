EUvsDisinfo upozorava na nove ruske dezifnormacije 'Poljska i Francuska pripremaju nuklearne vežbe simulirajući udare na ruske oblasti Kalinjingrad i Lenjingrad'

Ponavljajući prokremljski FIMI (strana manipulacija informacijama i mešanje) narativ optužuje NATO za ratno huškanje i predstavljanje egzistencijalne pretnje Rusiji. Prošle nedelje, FIMI kanali su tvrdili da Poljska i Francuska pripremaju nuklearne vežbe u kojima bi simulirale udare na dva ruska regiona.

Međutim, ova tvrdnja nema nikakvu javno dostupnu dokaznu osnovu. Izgleda da je u potpunosti izmišljena. Nijedan zvanični izvor – ni Poljska, ni Francuska, ni NATO – nije potvrdio bilo kakve nuklearne vežbe u Poljskoj usmerene protiv Rusije. NATO sprovodi vežbe povezane sa nuklearnim oružjem prvenstveno u svrhe samoodbrane – to su vežbe koje su transparentne i fokusirane na održavanje spremnosti i koordinacije nuklearnih snaga.

Ovo se uklapa u širu i učestalu FIMI taktiku: projektovanje sopstvene agresije Rusije na druge. Prokremljska glasila rutinski:

Prikazuju NATO kao agresora;

Tvrde da je Alijansa „isprovocirala“ Rusiju na rat;

Recikliraju mitove o tome da je NATO obećao da se nikada neće širiti, da je opkolio Rusiju ili da traži direktnu konfrontaciju.

Ovi narativi izvrću stvarnost. Rusija je ta koja je pokrenula invaziju na Ukrajinu u punom obimu, dok NATO ostaje odbrambeni savez čija podrška Ukrajini predstavlja odgovor na rusku agresiju, a ne njen uzrok. Predstavljanje NATO-a kao ratnohuškačke organizacije služi poznatoj svrsi: skretanju odgovornosti sa postupaka Kremlja, stvaranju lažnog osećaja zapadnog neprijateljstva i opravdavanju sopstvene ruske militarizacije i eskalacije.

Poreklo tvrdnje: Ova lažna informacija se prvobitno pojavila na prokremljskom veb-sajtu na ruskom jeziku.

Autor: Pink.rs