Američki ministar Besent poručio iranskom rukovodstvu: Vi ste pacovi u kanalizaciji, blokada se nastavlja

Američki ministar finansija Skot Besent uputio je do sada najoštriju poruku iranskom rukovodstvu, koristeći nesvakidašnje oštru retoriku i najavljujući totalni ekonomski pritisak kroz strategiju nazvanu „Ekonomski gnev“ (Economic Fury).

U seriji objava, Besent je iranske lidere uporedio sa „pacovima u kanalizacionoj cevi“ koji nemaju uvid u spoljni svet, poručivši im da bukvalno „sede u mraku“ dok se njihova država urušava pod pritiskom sankcija i blokada.

Pet ključnih poruka Teheranu

Ministar Besent je izneo pet brutalnih činjenica o trenutnom položaju Irana:

Potpuna kontrola moreuza: Sjedinjene Države imaju apsolutnu kontrolu nad Ormuskim tesnacem, ključnom tačkom za transport nafte.

Valutni kolaps: U Iranu vlada kritična nestašica američkih dolara i čvrstih valuta.

Racionisanje: Režim je bio primoran da uvede restrikcije i racionisanje hrane i goriva.

Međunarodna izolacija: Celokupna međunarodna zajednica se okrenula protiv aktuelnog režima u Teheranu.

Beskompromisna blokada: Pomorska blokada će se nastaviti sve dok se ne uspostavi potpuna „sloboda plovidbe“ kakva je postojala pre 27. februara.

„Glava zmije globalnog terorizma“

Besent je direktno optužio Iran da predstavlja „glavu zmije“ kada je u pitanju globalni terorizam. On je naglasio da Ministarstvo finansija SAD, pod vođstvom predsednika, agresivno sprovodi operaciju „Ekonomski gnev“ kako bi se presekli svi finansijski kanali koji napajaju iransku vojsku.

„Bespoštedno ćemo gađati sposobnost režima da generiše, pomera i vraća sredstva u zemlju. Progonićemo svakoga ko pomaže Teheranu u pokušajima da izbegne sankcije“, izjavio je Besent.

Pad valute i kraj naftne industrije

Efekti američkog pritiska već su vidljivi na terenu. Iranska valuta (rijal) dostigla je svoj istorijski minimum, dok se naftna industrija, koja je žila kucavica iranske ekonomije, nalazi pred potpunim gašenjem.

Ministar je zaključio da iranski narod zaslužuje „novu eru“ koju korumpirani i haotični režim nije u stanju da pruži. Prema njegovim rečima, vreme je da rukovodstvo u Teheranu prizna da njihovi građani zaslužuju mnogo više od „ruševina koje im trenutni režim ostavlja“.

Autor: Pink.rs