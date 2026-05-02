Nemac uhapšen u Kolumbiji: Osumnjičen da je vodio darknet platforme, izručen SAD

Nemački državljanin identifikovan kao Patrik S. (37), osumnjičen za upravljanje jednom od vodećih platformi za ilegalnu trgovinu na darknetu, uhapšen je u Kolumbiji i izručen Sjedinjenim Američkim Državama, saopštile su američke vlasti.

Prema navodima američkog Ministarstva pravde, osumnjičeni se tereti da je osnovao i upravljao platformom "Versus", koja je bila aktivna od 2019. do 2022. godine i imala više od 380.000 registrovanih korisnika, prenosi Bild.

Na toj platformi trgovalo se ilegalnim drogama, uključujući heroin, kao i falsifikovanim dokumentima, lažnim novcem, zlonamernim softverom i alatima za hakerske napade. Transakcije su obavljane isključivo putem kriptovaluta, poput Bitcoina i Monera.

Istragu su vodile američke bezbednosne službe, uključujući FBI i Ministarstvo za nacionalnu bezbednost, u saradnji sa kolumbijskom policijom.

Osumnjičeni je uhapšen u junu 2024. godine u primorskom mestu Taganga, gde je živeo u luksuznoj vili, a u aprilu ove godine izručen je SAD.

Američke vlasti navode da je Patrik S. bio direktno uključen u upravljanje platformom, uključujući korisničku podršku i regrutovanje saradnika, kao i da je ostvarivao prihod kroz provizije od transakcija.

Protiv njega je podignuta optužnica za više krivičnih dela, a nakon prvog pojavljivanja pred sudom određen mu je pritvor. Ukoliko bude proglašen krivim, preti mu dugogodišnja kazna zatvora, uključujući mogućnost doživotne robije.

Autor: Marija Radić