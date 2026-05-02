Čovek umro nakon pada sa 3. sprata: Tragedija u Nemačkoj

Neimenovani muškarac poginuo je u četvrtak nakon pada sa 3. sprata zgrade u Bohumu u Nemačkoj. Policija sprovodi istragu, ali prvi nalazi ukazuju da je u pitanju nesreća i da je čovek poginuo jer je popustio gelender!

Prema navodima lokalnih medija, nesrećni čovek je oko 22 sata izašao na terasu svog stana u centru Bohuma i naslonio se na gelender. Iznenada konstrukcija je popustila, a muškarac je izgubio ravnotežu i preturio se preko.

Usledio je pad sa visine oko 9 metara direktno na trotoar. Nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali nažalost, za muškarca nisu mogli ništa da učine. Ostao je na mestu mrtav.

Policija i vatrogasne službe odmah su blokirale područje oko zgrade, a stanovnicima je zabranjeno da izlaze na terase svojih stanova.

"U ovom trenutku sve ukazuje na to da je u pitanju nesrećni slučaj. Prvi nalazi istrage ne pokazuju da je nešto namerno urađeno, kao ni da je u pitanju samoubistvo. Sve govori da je u pitanju splet nesrećnih okolnosti", naveli su jutros iz policije.

Autor: Marija Radić