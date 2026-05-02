Pogledajte kako je požar uništio crkvu u 5 minuta: Naša deca trebalo je tu danas da se venčaju. Ovo je tuga!

Stravičan požar uništio je crkvu Sen Sirijak u opštini Montenah na severoistoku Francuske. U četvrtak su građani prvo videli gust dim, a samo nekoliko minuta kasnije crkvu je počeo da guta plamen visok nekoliko metara.

Video snimci koji su uživo emitovani na društvenim mrežama pokazali su kako krov i zvonik nestaju za nekoliko minuta u jezivom požaru.

Iako su vatrogasci brzo stigli na lice mesta, malo šta su mogli da urade, plamen je do njihovog dolaska već znatno oštetio drvenu konstrukciju parohijske crkve, u čiju obnovu je nedavno uloženo više od 150.000 evra.

"Katastrofa, naša deca je trebalo da se venčaju tamo u subotu", žalio se jedan korisnik interneta.

🇫🇷 Encore une église historique en feu en France :

Une église de Moselle détruite par les flammes, 60 pompiers mobilisés



Un feu de végétation a provoqué l'incendie de l'église de Montenach en Moselle à la frontière Luxembourgeoise ce jeudi 30 avril 2026. Une partie du… pic.twitter.com/UB3d2lZiNh — pierrevidau83@gmx.fr (@pierrevidau83) 02. мај 2026.

Kako je objasnio šef vatrogasne službe i direktor vatrogasne službe Mozela, Fabijen Didije, službe za hitne slučajeve su u 13:19 obaveštene o "požaru vegetacije u blizini crkve".

"Po dolasku, nažalost, primetili su dim koji dolazi iz zvonika. Sa vetrom, čiji udari su dostizali 50 km/h, vatra se brzo proširila po celom krovu crkve", rekao je.

Vatrogasci, osim što su gasili vatru koja je gutala crkvu, morali su i da gase požar koji je zahvatio okolno rastinje, ali i da pokušaju da spasu umetnička dela koja su se nalazila u samoj crkvi.

Oko šezdeset vatrogasaca je reagovalo sa četrdesetak vozila hitne pomoći.

Autor: A.A.