AMERIKA STEŽE OBRUČ: Nove sankcije protiv kineskih kompanija i iranske finansijske mreže

Sjedinjene Države preduzele su odlučne korake ka razbijanju ilegalne trgovine iranskom naftom, koja predstavlja glavni izvor prihoda za iranski režim i finansiranje terorizma.

Stejt department i Ministarstvo finansija (Treasury) objavili su novi paket sankcija koji direktno cilja infrastrukturu koja omogućava Teheranu da zaobilazi međunarodna ograničenja.

Udar na kineske naftne terminale

Glavna meta novih mera je Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., operater naftnog terminala sa sedištem u Kini. Prema navodima američke administracije, ova kompanija je uvezla desetine miliona barela sankcionisane iranske sirove nafte od uvođenja Memoranduma o nacionalnoj bezbednosti 2.

U saopštenju se ističe da je „Haiye” omogućio protok milijardi dolara ka Teheranu koristeći:

Sofisticirane šeme izbegavanja: Prihvatanje tereta sa brodova koji vrše ilegalne transfere „sa broda na brod”.

Obmanjujuće pomorske prakse: Korišćenje metoda koje ugrožavaju legitimnu pomorsku trgovinu radi prikrivanja porekla nafte.

Pored terminala, sankcionisani su i pojedinci, entiteti i jedno plovilo direktno povezano sa ovim operacijama.

Razbijanje finansijskih „posrednika”

Istovremeno, Ministarstvo finansija SAD uvelo je sankcije iranskoj finansijskoj infrastrukturi. Fokus je na tri iranske menjačnice, povezanim pojedincima i kompanijama koje služe kao ključni posrednici.

Ove menjačnice godišnje obrađuju milijarde dolara, pretvarajući prihode od nafte u upotrebljivu valutu koju režim koristi za naoružavanje i finansiranje mreže svojih „proksi” grupa širom regiona.

Operacija „Ekonomska srdžba” se intenzivira

Ove mere su deo šire strategije Trampove administracije poznate kao „Ekonomska srdžba” (Economic Fury). Cilj je da se iranskom režimu onemogući korišćenje nelegalnih prihoda za destabilizaciju regiona, dok iranski narod pati pod ekonomskim lošim upravljanjem i represijom.

„Administracija ostaje fokusirana na to da iranski režim ne može koristiti ilegalne prihode od nafte za napredovanje svoje destruktivne agende. Nastavićemo da pozivamo Iran na odgovornost za njegovo opasno i zlonamerno ponašanje”, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Ovim potezom Vašington šalje jasnu poruku međunarodnoj zajednici i svim akterima koji učestvuju u iranskoj energetskoj trgovini da će pritisak nastaviti da raste dok Teheran ne promeni kurs.

