TEHERAN PREBACIO LOPTU U AMERIČKO DVORIŠTE, A ONDA PORUČIO: Mi smo spremni za nastavak rata

Iranske vlasti saopštile su večeras da su spremne za nastavak rata ali daju prioritet diplomatiji dodajući da je "lopta u američkom dvorištu".

"Iran je predstavio svoj plan pakistanskom posredniku, sa ciljem trajnog okončanja nametnutog rata, a sada je lopta u dvorištu Sjedinjenih Američkih Država koje moraju da biraju između puta diplomatije ili nastavka sukoba", rekao je danas zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi na društvenim mrežama.

On je dodao da je Iran, kako bi garantovao svoje nacionalne interese i bezbednost, spreman je za obe opcije.

Garibabadi se danas obratio ambasadorima i šefovima diplomatskih misija koje borave u Teheranu.

Predsednik SAD Donald Tramp odbacio je iranski predlog.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli vazdušne napade na Iran. Primirje je postignuto 8. aprila, ali od tada nije bilo proboja u pregovorima, dok je Ormuski moreuz i dalje u blokadi.

