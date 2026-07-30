Procena Instituta za proučavanje rata: Teheran rizikuje otvaranje novog fronta na Bliskom istoku

Iznenadni napad na američke položaje u Jordanu, koji su izvedene snage iranskog režima, predstavlja svesni strateški proračun Teherana s ciljem da se naruši spremnost Sjedinjenih Američkih Država na nastavak sukoba. Prema novoj analizi Instituta za proučavanje rata i Projekta kritičnih pretnji, ključni cilj Teherana jeste osiguranje potpune kontrole nad Hormuškim tesnacem i potiskivanje američkog vojnog prisustva iz regiona.

Napad je izvela jedinica Vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC). Iako nije potpuno jasno da li je unutar samog režima postojala potpuna saglasnost, uticajni general-major Ahmad Vahidi, koji ima dominantnu ulogu u procesu donošenja odluka, gotovo sigurno je podržao ovu operaciju. Procenjuje se da su napad podržale i umerenije frakcije sklone pregovorima, jer i one dele stajalište o neophodnosti preuzimanja kontrole nad tesnacem.

Kao direktan odgovor na napade iranskih milicija na saobraćajnu i naftnu infrastrukturu u regionu, oružane snage SAD i Saudijske Arabije izvele su obimne udare na logističke objekte i skladišta oružja proiranskih grupa širom Iraka. Udari su izvedeni i duž iransko-iračke granice, gde je Teheran pod okriljem verskih hodočašća pokušao da prebaci naoružanje i vojne savetnike. U ovim akcijama eliminisana su najmanje četiri visoka oficira jedinice Kuds.

Simultano sa vojnim operacijama, Iran nastoji da unapredi svoje sisteme protivvazdušne odbrane i tehnologiju bespilotnih letelica uz pomoć Narodne Republike Kine. Sa druge strane, jemenski Huti prete proširenjem napada na saudijske ciljeve kako bi iznudili ukidanje blokade nad lukama i aerodromima, dok se najavljuje i mogućnost uvođenja taksi za međunarodne trgovačke brodove u Crvenom moru.

Geografija sukoba nastavlja da se širi, što potvrđuje i napad dronom na teretni brod pod američkom zastavom u egipatskoj luci Damijeta na Mediteranu. Svi navedeni događaji ukazuju da je Teheran spreman da preuzme rizik opšteg rata kako bi ostvario svoje geostrateške ciljeve na Bliskom istoku.

Autor: Pink.rs