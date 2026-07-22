ISW: Iran koristi silu u Ormuskom tesnacu kako bi primorao Vašington na ustupke

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je u svojoj najnovijoj analizi da Iran nastavlja sa upotrebom vojne sile radi uspostavljanja potpune kontrole nad Ormuskim tesnacem i nametanja sopstvenih restrikcija za pomorski saobraćaj.

Zvanični Teheran odlučno odbacuje sve alternativne rute za plovidbu, sa posebnim naglaskom na južnu trasu uz obalu Omana, jer ta ruta omogućava plovilima da zaobiđu iranska odobrenja i direktno podriva zahteve Teherana za kontrolom pomorskog prolaza.

Prema oceni američkog analitičkog centra, iranski režim posmatra kontrolu nad ovim strateškim prolazom kao ključni mehanizam za pritisak na Sjedinjene Američke Države i sredstvo kojim nastoji da primora Vašington na prihvatanje svojih političkih zahteva. Zamenik sekretara iranskog Vrhovnog nacionalnog veća bezbednosti za međunarodne poslove, Ali Bageri Kani, izjavio je da Ormuski tesnac predstavlja iransku „odlučujuću polugu uticaja“, naglasivši da Teheran mora prevesti svoju vojnu snagu u konkretne političke dobitke. Kako bi sproveo taj cilj, Iran učestalo preti i izvodi napade na brodove koji pokušavaju da koriste južnu rutu.

Poslednji incidenti potvrdili su eskalaciju napada u ovom akvatoriju. Britanska organizacija za pomorsko-trgovinske operacije (UKMTO) izvestila je da su neidentifikovani projektili pogodili dva plovila u blizini Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, pri čemu je na jednom brodu oštećen krmeni mehanizam, dok je posada drugog bila primorana da napusti plovilo. Kuvajtske vlasti potvrdile su da je reč o kuvajtskom tankeru „Kaifan“ i da je u napadu, za koji se sumnja da su ga izvele iranske snage, povređeno nekoliko članova posade.

Istovremeno, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) preuzeo je odgovornost za napad na dva tankera, navodeći da su plovila targetirana jer su pokušala da prođu južnom rutom pod jurisdikcijom Omana i time prekršila iranske pomorske regulative.

