ISW: Energetski kolaps u Rusiji – Nestašica goriva i restrikcije pogodile čak 78 od 83 regiona

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je detaljan izveštaj o dramatičnom pogoršanju snabdevanja gorivom širom Ruske Federacije i okupiranih ukrajinskih teritorija.

Kako se navodi, intenzivirana kampanja ukrajinskih udara na ruske rafinerije i naftnu infrastrukturu izazvala je ozbiljan potres na domaćem tržištu energenata.

Nestašice su prvobitno registrovane na okupiranim područjima, ali su se tokom juna munjevito proširile na gotovo celu teritoriju Rusije. U maju su počele prve ozbiljne nestašice i ograničenja prodaje benzina na okupiranom Krimu.Kriza se prelila na okupirane delove Luganske, Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti, gde su uvedene prve prodajne restrikcije. Od sredine juna, broj ruskih federalnih subjekata koji se suočavaju sa ovim problemom stabilno i nezaustavljivo raste.

Prema podacima ISW-a, čak 78 od ukupno 83 ruska federalna subjekta trenutno pati od nestašice goriva.Smanjena ponuda benzina i dizela na ruskom tržištu dovela je do ogromne potražnje i naglog skoka cena. Širom zemlje se ispred benzinskih stanica formiraju kilometarske kolone, a gorivo na mnogim pumpama nestaje u roku od nekoliko sati.Zbog panike i nekontrolisanog rasta potrošačke tražnje, regionalne vlasti i naftne kompanije u čak 48 ruskih federalnih subjekata zvanično su uvele stroga ograničenja (limite) za kupovinu benzina i dizela po osobi.ISW navodi da još uvek nisu uočeni dokazi o restrikcijama goriva u svega pet oblasti, uglavnom izolovanih ili politički specifičnih regiona: Čečenska Republika, Republika Ingušetija.

Republika Kalmikija, Čukotski autonomni okrug , Nenecki autonomni okrug Ipak, vojni analitičari upozoravaju da su preostale ruske zalihe na izmaku i da je samo pitanje vremena kada će se nestašice preliti i na ove delove zemlje.Ovaj izveštaj ISW-a direktno se nadovezuje na nedavne izjave Volodimira Zelenskog o novoj fazi rata u vazduhu – ekonomske i logističke posledice uništenja rafinerija sada direktno pogađaju svakodnevicu običnih ruskih građana, ali i stabilnost ruske ratne mašinerije u pozadini.